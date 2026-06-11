טראמפ בהצהרה משמעותית: עשינו הסכם נפלא עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר כעת (חמישי) כי "עשינו הסכם נפלא", בהתייחסו לאיראן והוסיף כי הוא כנראה ייחתם בימים הקרובים.

נזכיר כי מוקדם יותר היום ולאחר שדוו כי בישראל נערכים לקראת ירי טילים מאיראן לעבר ישראל - הודיע טראמפ על ביטול התקיפה שתוכננה להערב.

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב", הודיע טראמפ.