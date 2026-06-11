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הסתיימה המלחמה?

טראמפ בהצהרה משמעותית: עשינו הסכם נפלא עם איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מודיע כעת כי ארה"ב הגיעה להסכם מול איראן וכי הוא צפוי להיחתם בימים הקרובים 

22:32
2 תגובות
דונלד טראמפ
דונלד טראמפ | צילום: לירי אגמי / פלאש90

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אומר כעת (חמישי) כי "עשינו הסכם נפלא", בהתייחסו לאיראן והוסיף כי הוא כנראה ייחתם בימים הקרובים.

נזכיר כי מוקדם יותר היום ולאחר שדוו כי בישראל נערכים לקראת ירי טילים מאיראן לעבר ישראל - הודיע טראמפ על ביטול התקיפה שתוכננה להערב.

"בהתבסס על העובדה שהדיונים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו, ביטלתי, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, את התקיפות וההפצצות המתוכננות נגד איראן הערב", הודיע טראמפ.

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תגובות

2
1
נעמה
לפני שעה

איזה נורא האיש הזה!!!!

1
יוש
לפני 39 דקות

הפכו אותו לשטיח פרסי. סמרטוט