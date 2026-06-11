היסטוריה: חיבור של השומרון למערכת טיהור השפכים של המרכז

הלך תשתיתי והיסטורי, שישנה את פני האזור, יוצא לדרך בשומרון. בשבוע הבא יחוברו לראשונה יישובי מרכז השומרון וגוש מערבא למערכת השפד"ן – מערכת טיהור השפכים של גוש דן והמרכז. מדובר בשלב הראשון בפרויקט רחב היקף בעלות של כ-136 מיליון שקלים, אותו מובילים במשותף משרד האנרגיה, רשות המים והמועצה האזורית שומרון.

במסגרת השלב הראשון שיחל בשבוע הבא, יחוברו למערכת הארצית היישובים רבבה, קריית נטפים, אזור התעשייה ברקן, לשם, פדואל, ברוכין ועלי זהב. מספר שבועות לאחר מכן, יושלם המהלך עם חיבורו של היישוב ברקן. החיבור צפוי להביא לשדרוג משמעותי באיכות הסביבה ובאיכות החיים באזור, יוביל לביטולו של המט"ש הישן באזור התעשייה ברקן, ויאפשר לראשונה טיפול מתקדם בשפכים באמצעות המערכת המודרנית המשרתת את ערי מרכז הארץ.

הפרויקט הסביבתי מקודם מזה שנים רבות על ידי ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אשר סיכם את עקרונותיו מול רשות המים כבר לפני כשמונה שנים. בחודשים האחרונים הואץ קידומו של המיזם באופן משמעותי, בעקבות עבודת מטה משותפת ואינטנסיבית של המועצה, משרד האנרגיה בראשות השר אלי כהן, ורשות המים.

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, בירך על המוגמר במעמד ההכרזה ואמר כי מדובר ברגע היסטורי עבור התושבים. דגן הדגיש כי אחרי שנים של עבודה מאומצת, מחוברת תשתית השומרון לתשתית הלאומית של מדינת ישראל כמהלך סביבתי מהמעלה הראשונה שימנע זיהום וישדרג את איכות החיים. דגן חתם ואמר כי מדובר בחיבור ערכי ומעשי למדינת ישראל, אשר מוחק עוד מחיצה ומחזק את ההתיישבות הלכה למעשה בדרך ליעד של מיליון תושבים.

שר האנרגיה וחבר הקבינט, אלי כהן, התייחס גם הוא לחשיבות הפרויקט וציין כי המשרד ממשיך לקדם ריבונות הלכה למעשה. השר כהן הזכיר כי בביקורו האחרון בחומש סיכמו הצדדים על שדרוג כולל של תשתיות החשמל והמים בשומרון, וכי חיבור מערכת הניקוז בשומרון למערכת בגוש דן הוא צעד חשוב בדרך למיליון תושבים ביהודה ושומרון. השר כהן הודה לדגן על שיתוף הפעולה והתחייב להמשיך לפעול למען חבלי הארץ הללו בכל תפקידיו.