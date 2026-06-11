זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת קרח תשפ"ו

פרשת קורח (או קרח) היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר. היא עוסקת במחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבנו, שהסתיימה בכך שהארץ בלעה את קורח ועדתו והקטורת שרפה את המתקוממים נגד הנהגתו של משה.

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