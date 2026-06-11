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הלכה ומנהג

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת קרח תשפ"ו

פרשת קורח עוסקת במחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבנו, שהסתיימה בכך שהארץ בלעה את קורח ועדתו והקטורת שרפה את המתקוממים נגד הנהגתו של משה. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

21:19
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זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת קרח תשפ"ו
צילום: (צילום: שאטרסטוק)

פרשת קורח (או קרח) היא פרשת השבוע החמישית בספר במדבר. היא עוסקת במחלוקת בין קורח ועדתו לבין משה רבנו, שהסתיימה בכך שהארץ בלעה את קורח ועדתו והקטורת שרפה את המתקוממים נגד הנהגתו של משה.

ירושלים

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תל אביב

כניסת השבת: 19:27. יציאת השבת: 20:31

חיפה

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באר שבע

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חברון

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גוש עציון

כניסת השבת: 19:29. יציאת השבת: 20:28

אריאל

כניסת השבת: 19:16. יציאת השבת: 20:29

אילת

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צפת

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