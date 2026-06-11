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חדשות פוליטי מדיני

טלטלה במפלגתו של בנט: "יש לנו 2 'פיגועים' קשים"

מפלגתו של נפתלי בנט חווה טלטלה לא פשוטה בימים האחרונים. על פי הדיווח בחדשות 13, המשבר החל לאחר הסקרים האחרונים שהציגו התרסקות מפוארת למפלגת 'ביחד'

20:33
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מרחיב את הכוורת
מרחיב את הכוורת | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

ברקע הירידה בסקרים של בנט, מתרחשת בימים האחרונים מתיחות בצמרת הקמפיין של מפלגת ׳ביחד׳, כך דיווח כעת (חמישי) מיכאל שמש.

‏על פי הדיווח, בכיר בסביבתו של נפתלי בנט, אחד ממובילי הקמפיין, מתבטא בחריפות ביחס לגורמים לקשיים במפלגה החדשה: “יש לנו שני ׳פיגועים׳ קשים – אחד זה יאיר לפיד, השני הוא ליאור חורב. אם לא יהיה שינוי, נתקשה להתרומם”.

הגורם מתייחס לטענות של גורמים נוספים בסביבת בנט ולפיהם לפיד “הבריח” מצביעי ימין שתמכו בבנט, בזמן שליאור חורב, שמונה לאסטרטג המפלגה, מתקשה לחלץ אותה מהמשבר.

לפי גורמים במפלגה, בימים האחרונים מתרחשים עימותים משמעותיים בין מובילי הקמפיין ובנט יידרש לקבל החלטות כדי להשיב את הסדר.

מפלגת ׳ביחד׳ הכחישה ומסרה בתגובה: “מדובר בעוד סיפור מומצא מגורמים עלומים שאיש אינו מכיר”.

נזכיר כי בסקרים האחרונים שפורסמו, מפלגת ישר של גדי איזנקוט, עוקפת את מפלגת ביחד של בנט ולפיד, שמתרסקת ל-12 מנדטים.

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