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חדשות פוליטי מדיני

סקר מנדטים דרמטי: נתניהו מתחזק; בנט בשפל חדש 

סקר חדש של דיירקט פולס, מציג תמונה כואבת במיוחד לנפתלי בנט, כאשר הוא ולפיד מתרסקים. איזנקוט מתחזק וראש הממשלה נתניהו פותח פער על שניהם

20:02
1 תגובות
סקר מנדטים דרמטי: נתניהו מתחזק; בנט בשפל חדש 
צילום: אוליביה פיטוסי / פלאש90

סקר מנדטים חדש של דיירקט פולס, שפורסם הערב (חמישי) ב-i24NEWS, מציג תמונה כואבת במיוחד לנפתלי בנט.

על פי תוצאות הסקר, הליכוד מובילה עם 30 מנדטים, מפלגת ישר! של איזנקוט מתחזקת במנדט אחד, ותופסת את המקום השני עם 17 מנדטים.

במקום השלישי נמצאת מפלגת ביחד של בנט ולפיד, עם 12 מנדטים - ירידה של שני מנדטים לעומת הסקר בשבוע שעבר. מפלגת הדמוקרטים עולה במנדט אחד ועומדת על 11 מנדטים. ש"ס נשארת יציבה עם 9 מנדטים. 

עוצמה יהודית של בן גביר מתחזקת מ-8 ל-9 מנדטים, יהדות התורה נשארת יציבה עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו מאבדת מנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים. 

ריצה משותפת של חד"ש-תע"ל-בל"ד מביאה את הרשימה המשותפת ל-7 מנדטים, לעומת 5 שקיבלה בסקר הקודם רשימת חד"ש-תע"ל, ובל"ד שלא עברה את אחוז החסימה. את הרשימה סוגרת הציונות הדתית של סמוטריץ', שיורדת מ-5 מנדטים לארבעה. 

במצב כזה נוצר תיקו בין הגושים ושניהם משיגים 60 מנדטים כל אחד.

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תגובות

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נתן עמק איילון
לפני 6 דקות

תשלחו למשה כהן ממעריב. בנט חותם היום לסיים עם 12 מנדטים, אייזנקוט הוא הלפיד החדש