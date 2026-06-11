סקר מנדטים דרמטי: נתניהו מתחזק; בנט בשפל חדש 

סקר מנדטים חדש של דיירקט פולס, שפורסם הערב (חמישי) ב-i24NEWS, מציג תמונה כואבת במיוחד לנפתלי בנט.

על פי תוצאות הסקר, הליכוד מובילה עם 30 מנדטים, מפלגת ישר! של איזנקוט מתחזקת במנדט אחד, ותופסת את המקום השני עם 17 מנדטים.

במקום השלישי נמצאת מפלגת ביחד של בנט ולפיד, עם 12 מנדטים - ירידה של שני מנדטים לעומת הסקר בשבוע שעבר. מפלגת הדמוקרטים עולה במנדט אחד ועומדת על 11 מנדטים. ש"ס נשארת יציבה עם 9 מנדטים.

עוצמה יהודית של בן גביר מתחזקת מ-8 ל-9 מנדטים, יהדות התורה נשארת יציבה עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו מאבדת מנדט אחד ועומדת על 8 מנדטים.

ריצה משותפת של חד"ש-תע"ל-בל"ד מביאה את הרשימה המשותפת ל-7 מנדטים, לעומת 5 שקיבלה בסקר הקודם רשימת חד"ש-תע"ל, ובל"ד שלא עברה את אחוז החסימה. את הרשימה סוגרת הציונות הדתית של סמוטריץ', שיורדת מ-5 מנדטים לארבעה.

במצב כזה נוצר תיקו בין הגושים ושניהם משיגים 60 מנדטים כל אחד.