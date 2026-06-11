בהלה אדירה בירושלים: ארבעה ילדים פונו לבית החולים 

ארבעה ילדים פונו היום (חמישי) לבית החולים לאחר שחשו ברע והתעלפו בשכונת מקור ברוך בירושלים. הילדים שפונו הם תינוק בן שנה, תינוקת בת שנה, ילד בן 3 וילדה בת 3, שפונו להדסה עין כרם כשהם סובלים מחולשה.

בעקבות האירוע הוזעק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים של כבאות והצלה לישראל. לוחמי האש מבצעים בדיקות במבנה כדי לשלול או לאתר נוכחות של חומרים מסוכנים שייתכן וגרמו לפגיעה בילדים. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.