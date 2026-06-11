סרוגים
חדשות בארץ

בהלה אדירה בירושלים: ארבעה ילדים פונו לבית החולים 

ארבעה ילדים בשכונת מקור ברוך, פונו לבית החולים לאחר שחשו ברע והתעלפו. קיים חשש לדליפת חומרים מסוכנים

19:48
1 תגובות
אמבולנס מד"א
אמבולנס מד"א | צילום: גרשון אלינסון \ פלאש 90

ארבעה ילדים פונו היום (חמישי) לבית החולים לאחר שחשו ברע והתעלפו בשכונת מקור ברוך בירושלים. הילדים שפונו הם תינוק בן שנה, תינוקת בת שנה, ילד בן 3 וילדה בת 3, שפונו להדסה עין כרם כשהם סובלים מחולשה.

בעקבות האירוע הוזעק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים של כבאות והצלה לישראל. לוחמי האש מבצעים בדיקות במבנה כדי לשלול או לאתר נוכחות של חומרים מסוכנים שייתכן וגרמו לפגיעה בילדים. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

עוד בחדשות

האור שבעולם: מבזק החדשות החיוביות שקרו השבוע

יאיר כהן20:27

שינוי מגמה; לקראת גל חום נוסף. תחזית מזג אוויר

סרוגים20:17

במהלך הפגנת החרדים: מספר פצועים קשה ובינוני

סרוגים18:49

נהגים שימו לב: אלו הכבישים שצפויים להיחסם היום

סרוגים16:32

הודעה דחופה לטסים: שיבושים קשים בדרך לנתב"ג

סרוגים16:25

תגובות

1
1
דוד בן גוריון
לפני 52 דקות

לפחות הייתם מנסים לדייק בכותרת התמונה- זה לא אמבולנס מד"א, אלא אמבולנס טיפול נמרץ (נט"ן) של חיל הרפואה של צה"ל. אתם יודעים מה זה צה"ל, נכון? המקום הזה שמתגייסים אליו ומשרתים 3 שנים בהגנה על ישראל.