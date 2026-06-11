אחרי הסערה: גופמן הודיע על מינוי סגן חדש 

משרד ראש הממשלה בשם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הודיע כעת (חמישי) כי ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע היום (11 ביוני 2026) על החלטתו למנות את א׳ לתפקיד סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא.

המינוי אושר על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד נמסר בהודעה כי א׳ שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עימו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. א׳ ייכנס לתפקיד באופן מיידי.

נזכיר כי בשבוע שעבר, עורר גופמן סערה לאחר שהודיע על החלטתו להדיח את סגן ראש המוסד המכהן. נזכיר כי א' היה מועמדו של ראש המוסד היוצא דוד ברנע לרשת אותו בתפקיד - אלא שראש הממשלה בנימין נתניהו בחר למנות במקום זאת את מזכירו הצבאי גופמן, מינוי שאליו ברנע התנגד.