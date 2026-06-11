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חדשות צבא ובטחון

אחרי הסערה: גופמן הודיע על מינוי סגן חדש 

לאחר שהדיח את א', סגן ראש המוסד המכהן - רומן גופמן הודיע על מינוי סגן חדש בארגון 

19:22
3 תגובות
רומן גופמן
רומן גופמן | צילום: חיים גולדברג/פלאש90

משרד ראש הממשלה בשם המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, הודיע כעת (חמישי) כי ראש המוסד, רומן גופמן, הודיע היום (11 ביוני 2026) על החלטתו למנות את א׳ לתפקיד סגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים הבא.

המינוי אושר על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. עוד נמסר בהודעה כי א׳ שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית ומביא עימו ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה של הארגון. א׳ ייכנס לתפקיד באופן מיידי.

נזכיר כי בשבוע שעבר, עורר גופמן סערה לאחר שהודיע על החלטתו להדיח את סגן ראש המוסד המכהן. נזכיר כי א' היה מועמדו של ראש המוסד היוצא דוד ברנע לרשת אותו בתפקיד - אלא שראש הממשלה בנימין נתניהו בחר למנות במקום זאת את מזכירו הצבאי גופמן, מינוי שאליו ברנע התנגד.

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תגובות

3
3
גימל מהשב"כ
לפני 50 דקות

אבל רק בשבוע שעבר פיטרת את א', עכשיו אתה ממנה את א'? אין לך עוד אותיות?

2
יהודה קפלן
לפני 8 דקות

איזו 'סערה' בראש השמאלני החולה שלכם.

1
אלי כהן
לפני 4 דקות

בואו נראה אם גם על המינוי הזה "יתעצבנו" שם בדיפ סטייט...