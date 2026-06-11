יעקב ברדוגו מפתיע: "לא אכפת לי אם הוא ימשיך"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו, התייחס היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', להגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך ואמר: "בהרב-מיארה ועמית איסמן, מעבר להגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך, עושים מעשה שלא ייעשה.

הם אוסרים על יונתן אוריך לשוחח עם כל העדים שקשורים בתיק, ואז ראש הממשלה, שאפילו לא נתן עדות בפרשה... הם מכניסים אותו בדקה האחרונה כעד ובעצם אוסרים על קמפיין הליכוד לתפקד. פעולה אגרסיבית וניצול של כוח השררה שחייב להסתיים".

ברדוגו קרא למשבר חוקתי ואמר: "אני בעד לעשות משבר חוקתי מול צלאח א-דין ומול בית המשפט. פשוט להגיד להם 'אתם שחקנים פוליטיים, ניפגש אחרי הבחירות'. אם אחרי הבחירות אנחנו נזכה, ותהיה אשר תהיה דמותו של שר המשפטים הבא - אתם תלכו הביתה על הכאוס שיצרתם במדינת ישראל.

הנה אני מבטיח לכם: 30 יום עד 45 יום אחרי, גלי בהרב-מיארה, חגי הרוש, עמית איסמן, גיל לימון, שרון אפק, ענר הלמן. כל החבורה הזו - חלקם הגדול יעמוד לדין".

ברדוגו נשאל שוב האם הוא יהיה שר המשפטים והשיב: "אני לא יודע. לשאלתך, אני רוצה להיות שר משפטים כי אני רוצה לתקן. אבל לא אכפת לי אם יריב לוין ימשיך, הוא יכול בהחלט לתקן".

נדגיש כי אמירתו זו של ברדוגו מפתיעה, שכן הוא הרבה לבקר את לוין בתקופה האחרונה וא, טען כי הוא חייב להחליף אותו בתפקידו כשר המשפטים.