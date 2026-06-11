היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

"שלום לאוהדי הכדורגל וברוכים הבאים לטקס הפתיחה של 'השמאלדיאל!'

קבלו את הנבחרת המנצחת "הארץ שלנו" לפני משחק הפתיחה נגד נבחרת הימין החלש:

• שוער – בני גנץ: מתמחה בספיגת גולים עצמיים וקורא ממה שכתוב על המסכים לשומרי הסף של הדמוקרטיה לעמוד אתו בשער.

• מגן ימני – חילי טרופר: השחקן שמבקש סליחה מחלוץ ימני לפני שהוא מנסה לחטוף ממנו את הכדור ולגזור עליו כליה.

• בלם מרכזי – גלעד קריב: ניסח את ספר החוקים החדש של חפיפ"א ומנסה לפסול את חלוצי הימין בגלל שהם מביאים לו את הסעיף קטן א’ הלכה ג’.

• בלם מרכזי – מנסור עבאס: בגדול המילה היא ‘פלם’ אבל זה מנסור.. .מוכן להתאבד על המגרש וצועק די לכיבוש. בגללו כולנו משחקים בונקר.

• מגן שמאלי – נעמה לזימי: דורשת מהשופט לחלק את זמן ההחזקה בכדור שווה בשווה. חבריה לקבוצה טוענים שהיא חיה על כדורים.

• קשר אחורי – אפרת רייטן: עלתה להתקפה מליגת הילדים ומאז לא למדה לשתוק כשהמבוגרים מדברים עליה מאחורי הגב.

• קשר מרכזי – מרב בן ארי: נותנת פייט ליריב הדורסני דודי אמסלם, נו טוב, שניהם משחקים שכונה.

• קשר התקפי – יאיר גולן: מזהה תהליכים תוקפניים באגף שמאל וחושב שהוא עדיין מפקד חוליית הקישור.

• קיצוני ימני – נפתלי בנט: שחקן חופשי שעושה אקזיט על הכדור, ולא בטוח באיזה צד של המגרש הוא משחק. לרוב קיצוני ימני או שמאלי או ביחד.. עוד לא החליט כי עבאס מסנן אותו בנייד.

• חלוץ מרכזי – אהוד ברק: יושב במגדל השן ברחבת ה-16, מפרש את המשחק באקס בוקס, ומחכה שהכדור ינחת עליו מהשמיים. חשוד תמידית שהוא שתול של ביבי.

• קיצוני שמאלי – איימן עודה: מסרב למסור לחלוצים המרכזי, וטוען שהמגרש נבנה על קרקע בלתי חוקית. כשהוא על הספסל משמש פרשן באל-ג’זירה.

• מאמן – יאיר לפיד: צועק עד אבדן הקול בקלפי אבל מעביר תדרוך עיתונאים מושלם ומסביר שהפסד הוא בעצם ניצחון ישראל השנייה על מעמד הביניים.

• שופטת-VAR: גלי בהרב-מיארה: רואה את כל העובדות בשטח ופוסקת לטובת נבחרת השמאל. הורחקה מהמגרשים בצו מיוחד של השר לניצחון לאומני איתמר בן גביר.

לסיום דבר הפרשנים:

לקבוצת השמאל "הארץ שלנו" יש מאה אחוז פוטנציאל ואפס תיאום בהגנה,

מה שיוביל להדחה מהירה בשלב הבתים הבלתי חוקיים בגלל ריב על סרט הקפטן.

הסיכוי היחיד להעפיל לגמר השמאלדיאל הוא אם בג"ץ יפסול את הקבוצה הימנית בגלל שהמאמן בנימין מכר משחקים לאיראנים".

מונדיאל שמח ושהטוב ינצח!

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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