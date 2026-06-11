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חדשות פוליטי מדיני

הפרשן הפוליטי מעריך: זו הסכנה הכי גדולה לאיזנקוט

הפרשן הפוליטי אטילה שומפלבי, התייחס למצבו של גדי איזנקוט, וטען כי הסכנה הגדולה ביותר שלו, היא דווקא לא קשורה בראש הממשלה נתניהו

19:04
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גדי איזנקוט
גדי איזנקוט | צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

יועץ התקשורת אטילה שומפלבי, ומי ששימש בעבר ככתב והפרשן הפוליטי בווינט, התייחס היום (חמישי) למצבו הפוליטי של גדי איזנקוט, וטען כי הסכנה הגדולה שלו דווקא אינה טמונה בראש הממשלה נתניהו.

בדבריו כתב שומפלבי: "הסכנה הכי גדולה לאייזנקוט לא נשקפת מנתניהו אלא מבית. מהטהרנים. מהשמאל המתאבד. מאלה שיחפשו אותו עכשיו על כל מילה ועל כל פסיק. מאלה שיחפשו סיבות למה הוא לא מספיק טהור ומתאים ונאמן ל"אידאולוגיה". הם לא נעלמו, הם רק מחכים להזדמנות להוריד את הגיליוטינה על עוד מישהו. וזה יקרה".

נזכיר כי בסקר פוליטי שפורסם היום ב'ישראל היום', נראה כי איזנקוט ממשיך להתחזק ועוקף את ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

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לפני 50 דקות

אייזנקוט האדם הנכון בזמן הנכון.