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חדשות פוליטי מדיני

אאוץ': העקיצה הכואבת של אלי פלדשטיין ליונתן אוריך

אלי פלדשטיין התייחס כעת לכתב האישום נגד יונתן אוריך ושיגר לו עקיצה חריפה

18:36
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אלי פלדשטיין
אלי פלדשטיין | צילום: אבשלום ששוני/פלאש90

כתב אישום חמור הוגש היום (חמישי) נגד יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בגין מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה - עם הסעיף בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסגרת פרשת ה"בילד"

בנוסף, הפרקליטות ביקשה להרחיק אותו ממשרד ראש הממשלה ו"מכל מתקן ביטחוני או מקום בו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות".

כעת, אלי פלדשטיין מגיב לכך ועוקץ את אוריך: "בשמו של אלי פלדשטיין נמסר בתגובה לכתב האישום שהוגש היום: ״אני מכיר את יונתן אוריך, מדובר בפטריוט ישראלי, ציוני נלהב, אין שום סיכוי בעולם שהוא היה עושה משהו בכוונה תחילה לסכן את ביטחון המדינה".

אוריך מצידו הגיב לו: "חזק אחי, זה ממקור מדיני בכיר או מגורם ביטחוני בכיר?"

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