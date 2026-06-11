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משפט ופלילים

אבישי גרינצייג בתגובה לסערה סביב נתניהו: "זה בלבול מוח"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס לאמירות נגד ראש הממשלה נתניהו בעניין פרשיית יונתן אוריך ומסר: "זה בלבול מוח"

17:52
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אבישי גרינצייג
אבישי גרינצייג | צילום: חיים גולדברג/פלאש90

הפרקליטות מסרה היום (חמישי) את עמדתה בפניי בית המשפט, בנוגע להגשת כתב האישום נגד יונתן אוריך.

בהודעתה היא מסרה כי נתניהו היטיב עם אוריך בכך שסרב להעיד בפרשת המסמכים. נזכיר כי בית המשפט טען כי נתניהו זומן מספר פעמים, אך עדותו לא יצאה לפעול, בעיקר בשל לו"ז ביטחוני בזמן המלחמה עם איראן.

הכתב הפוליטי מיכאל שמש הגיב על כך: "אם יורשה לי: יתכן שהיטיב גם עם עצמו".

כתב המשפט אבישי גרינצייג התייחס לכך ומסר: "זה בלבול מוח. אוריך הכחיש בעצמו מעורבות של נתניהו, כך שזה לא היה עוזר לו בכל מקרה. הסירוב של נתניהו עוזר לאדם אחד ויחיד: אלי פלדשטיין, שיטען בצדק למחדל חקירה חמור. הרי פלדשטיין טען שקיבל אישור מנתניהו".

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