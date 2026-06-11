התנאי של דדי שמחי לריצה עם בני גנץ

תא"ל (במיל') דדי שמחי, לשעבר נציב הכבאות והצלה שהכריז לאחרונה על כניסתו הרשמית למגרש הפוליטי, מפזר הערב (חמישי) רמזים עבים לגבי עתידו הפוליטי. בריאיון לתוכנית "סרי ושלזינגר" באתר 'וואלה', הבהיר שמחי כי במידה ויחליט לחבור לבני גנץ ולקפוץ איתו יחד אל תוך הקלחת הפוליטית, הדבר יותנה בשותפות מלאה בצמרת.

"הנהגה משותפת במפלגה זה מובן מאליו, לא באתי להיות מספר 7 או 9", הצהיר שמחי בנחרצות. "ההבדל בין מקום 1 ל-2 הוא לא רלוונטי. במפלגה שלא תקבל 30 מנדטים ולא תוציא ראש ממשלה, המספרים האלה פחות רלוונטיים ואפשר להסתדר. האגו לא צריך להוביל אותנו".

מרתון פגישות מאחורי הקלעים

בתקופה האחרונה מנהל שמחי מרתון פגישות אינטנסיבי עם שורה ארוכה של שחקנים קיימים וחדשים במערכת הפוליטית, במטרה לגבש רשימה רחבה שתוכל לכפות בסופו של דבר ממשלת אחדות ציונית.

"אני כבר כמעט שנה ושמונה חודשים מנסה להקים גוש שיחבר. נפגשתי עם רוב השחקנים שרוצים להיכנס וגם כאלה שכבר קיימים", סיפר. "ישבתי עם פרופ' ירון זליכה, גלעד ארדן, בני גנץ וגם עם ראש עיריית בית שמש לשעבר, עליזה בלוך. מדובר באנשים טובים שמבינים שהדבר הכי חשוב למדינת ישראל כרגע זו ממשלה ציונית רחבה".

על הפרק: ריצה משותפת עם עופר וינטר?

אופציה מסקרנת נוספת שנבחנת בסביבתו של שמחי היא חיבור פוליטי עם תא"ל (במיל') עופר וינטר. לדברי שמחי, מכון סקרים אמין שביצע עבורו בדיקה מצא כי רשימה משותפת של השניים עשויה להיות שווה הפתעה בקלפי וכלל לא פחות מתשעה מנדטים.

עם זאת, נכון לעכשיו המגעים בין השניים תקועים. "לטנגו צריך שניים, לווינטר יש את השיקולים שלו", הודה שמחי. "דיברתי איתו לפני חודש. אני עושה מה שאני יכול עם מה שיש לי".

למרות חלופת וינטר, נראה כי פניו של נציב הכבאות לשעבר מועדות כרגע בעיקר לחיבור עם בני גנץ, שעל פי הסקרים האחרונים מתקשה לעבור את אחוז החסימה במידה וירוץ לבדו. "הדבר הכי נכון זה לייצר גוש שיעשה עוד חיבורים", סיכם שמחי. "גנץ זו האפשרות הכי ריאלית, אבל כל יום דברים משתנים. נעשה עוד חיבורים, זה כבר מתחיל לבצבץ".