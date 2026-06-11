תביעת הדיבה נגדו: "הכניעה" של אלי ציפורי לחדשות 12

אלי ציפורי מתחייב שלא לעשות יותר שימוש בביטוי "אלג'זירה 12" ביחס לחדשות 12 – כך עולה מהסדר גישור שנערך בין חדשות 12 לציפורי באחרונה, בעקבות תביעה שהגישה חדשות 12 נגדו.

"הנתבע חוזר ומבהיר כי הוא אינו סבור שחדשות 12 היא באמת אל-ג'זירה או שיש לה קשר לאל-ג'זירה", נכתב בהודעה על הסדר הגישור שהוגשה אמש (רביעי) לאישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

במקביל, בפוסט שפירסם ציפורי בפייסבוק היום, הוא כתב: "הסכמתי שלא לקרוא להם יותר אלג'זירה 12. אז מעכשיו הם תרעלה 12 או אולפני רעל".

בחדשות 12 מיהרו למסגר זאת כניצחון עבורם וכתבו: "‏בעקבות תביעת הדיבה שהגישה נגדו חדשות 12: אלי ציפורי מתחייב שלא יעשה שימוש בביטוי "אלג'זירה 12" וחוזר ומבהיר כי הוא אינו סבור שחדשות 12 היא באמת אל-ג'זירה או שיש לה קשר לאל-ג'זירה. התחייבויותיו קיבלו תוקף של פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב".