בית המשפט קבע: מכה אנושה לפרקליטות; ניצחון ליונתן אוריך

פרקליטות מחוז מרכז הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים לבילד, ובמרכזו צירופו של יונתן אוריך,

יועץ התקשורת של ראש הממשלה בנימין נתניהו, כנאשם מרכזי שלישי בתיק אוריך נאשם בשורה של עבירות ביטחוניות חמורות, ובהן מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה (שתי עבירות), מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.

במקביל להגשת כתב האישום, שאושר על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, דרשה הפרקליטות להטיל על אוריך תנאים מגבילים, ובהם הרחקה מלאה נוספת ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני. השופט עלאא מסארווה מבית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את בקשת הפרקליטות, וקבע כי אוריך יוכל להיות בקשר עם נתניהו.

עו"ד עמית חדד, סנגורו של אוריך ושל נתניהו, אמר בפתח הדיון כי "כבר שלושה וחצי חודשים אין על אוריך מגבלות - הוא מדבר עם ראש הממשלה, מנהל את קמפיין הליכוד וכעת מבקשים להרחיקו שוב. מה השתנה הלילה הזה? שיגידו שהם פוליטיים לגמרי, יסירו את המסכות". חדד הוסיף כי אתמול בלילה נודע לו שיוגש כתב אישום ושידרשו תנאים מגבילים. לדבריו, "מדובר בחוסר תום לב מובהק".

עו"ד עדי ערד, התובעת, אמרה כי חדד מייצג גם את הנאשם וגם את "עד התביעה מספר 80 בתיקי האלפים" (נתניהו) - ועל כן הצהירה כי "נשקול שאילתא ללשכת עורכי הדין בשל ניגוד עניינים". לדבריה, האינטרס של אוריך היה לקדם את האינטרסים התקשורתיים של ראש הממשלה בזמן המלחמה - במהלכה הוחזקו חטופים ברצועת עזה, וכן להטות את השיח הציבורי.

"התנהגותו של אוריך היא היעדר גבולות ופגיעה בטחון המדינה, במיוחד לאור תפקידו ומעמדו. בעניינו גם קמה עילת שיבוש משמעותית, ובהקשר הזה אני מפנה לעובדות כתב האישום לפיו הוא השמיד ראיה (פרמט את הטלפון) לאחר מעצרו של פלדשטיין".

ערד המשיכה והבהירה: "העבירות הללו כשלעצמן מוגשות כשהנאשם נמצא במעצר. אילו החקירה היתה מתפתחת כאשר הראיות היו בזמן הגשת כתב האישום המקורי, אין ספק שהיינו מבקשים את מעצרו עד תום ההליכים.

חלקו של אוריך בביצוע העבירות הוא מרכזי בזמן שעבד צמוד לראש הממשלה. לנוכח יחסי הקרבה בין ראש הממשלה לאוריך יש חשש לתיאום גרסאות - הימנעות ראש הממשלה למסור עדות בפרשה זאת יש בה כדי להיטיב עם אוריך".