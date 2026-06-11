הודעה דחופה לטסים: שיבושים קשים בדרך לנתב"ג

דרמה בדרך לטרמינל: רשות שדות התעופה (רש"ת) שיגרה אזהרה דחופה לציבור הטסים והמלווים, לפיה החל משעות אחר הצהריים (ה') צפויים עומסי תנועה כבדים ושיבושי הגעה משמעותיים בכלל הכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון.

השיבושים הצפויים מגיעים בעקבות שורה של מחאות המתוכננות להתקיים באזור נמל התעופה, מה שעלול להוביל לחסימות צירים ולעיכובים קשים בכניסות לנתב"ג.

ההמלצה הרשמית: סעו ברכבת

ברשות שדות התעופה מבינים את הפוטנציאל לפגיעה בלוח הזמנים של הנוסעים, וממליצים באופן גורף לכל מי שאמור להגיע לנמל התעופה בשעות הקרובות להימנע ככל הניתן מהגעה ברכבים פרטיים או במוניות, ולעשות שימוש בשירותי רכבת ישראל כדי לעקוף את הפקקים והחסימות בצירים.

כמו כן, ברש"ת קוראים לציבור הרחב להתעדכן בזמן אמת באמצעי התקשורת השונים וביישומי הניווט (כמו Waze) בדבר עומסי התנועה והסדרי התנועה המשתנים באזור, על מנת לתכנן את זמן היציאה מהבית בבטחה ולא להחמיץ את הטיסה.

נערכים לשמירה על הרציפות התפקודית

למרות החשש משיבושים בכבישים, ברשות שדות התעופה מבקשים להרגיע את הנוסעים בכל הנוגע לנעשה בתוך הטרמינל עצמו. מהרשות נמסר כי הם ערוכים באופן מלא, בשיתוף פעולה הדוק עם כלל גורמי הביטחון, משטרת ישראל, משרד התחבורה וגורמי האכיפה, כדי לשמור על הרציפות התפקודית של נמל התעופה.

לדבריהם, נעשים מאמצים כבירים כדי להבטיח שהפעילות התעופתית הסדירה תימשך כסדרה, וכי הטיסות ימריאו וינחתו בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן ללא עיכובים בתוך השדה.