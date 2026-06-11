הלב הפועם של איראן: הכירו את אי הנפט ח'ארג

כ-25 קילומטרים בלבד מחופי איראן, במרחק של כ-660 קילומטרים ממצר הורמוז הקריטי, ניצב האי ח'ארג (Kharg). על פני שטח קטן של כ-24 קמ"ר בלבד, שוכן אחד מהמתקנים האסטרטגיים החשובים ביותר בעולם: מסוף ייצוא הנפט המרכזי של איראן.

עורק החיים של המשטר אי אפשר להפריז בחשיבותו של האי לכלכלתה של איראן. כ-90% מייצוא הנפט הגולמי של המדינה עוברים דרך המתקנים העצומים שנבנו בו. בעוד שקו החוף האיראני מתאפיין במים רדודים המקשים על עגינת ספינות, המים העמוקים סביב ח'ארג מאפשרים למכליות ענק לעגון בקלות, להעמיס נפט ולהפליג לשווקים הבין-לאומיים.

התשתית באי כוללת חוות מכלים עצומות לאחסון נפט ותחנות כוח ייעודיות, מה שהופך אותו ליעד בעל חשיבות אסטרטגית עליונה. בשל כך, האי מוגדר כאזור צבאי סגור ומאובטח במעטפת הגנה הדוקה במיוחד, הכוללת סוללות נ"מ מתקדמות כגון S-300 ונוכחות קבועה של יחידות עילית מחיל הים של משמרות המהפכה.

היסטוריה של סחר ומלחמות

למרות תדמיתו המודרנית כמרכז תעשייתי, ח'ארג הוא אי בעל היסטוריה עתיקה. עוד בתקופה הסאסאנית שימש האי כמרכז דתי ומסחרי, וניתן למצוא בו שרידים של מקדש אש זורואסטרי וכנסיות נסטוריאניות עתיקות. במאה ה-18 ניסו ההולנדים להשתלט עליו והקימו בו מצודה, אך מאז ומתמיד נותר האי צומת דרכים בנתיבי הסחר הימיים.

במאה ה-20, תחת שלטון השאה, החל הפיתוח התעשייתי המואץ שהפך אותו ב-1960 לנמל הנפט המרכזי של איראן.

החשיבות האסטרטגית הזו הפכה את האי למטרה בולטת בעתות מלחמה. במהלך "מלחמת המכליות" (1980–1988), בין איראן לעיראק, היה האי יעד מרכזי להפצצות חיל האוויר העיראקי. עיראק ניסתה לשתק את הכלכלה האיראנית באמצעות מאות תקיפות על המתקנים ועל שדה הנפט דריווש הסמוך. למרות הנזק הכבד שספג, איראן השקיעה משאבים אדירים בשיקום המתקנים מה שהוכיח את ההבנה האיראנית: ללא ח'ארג, הכלכלה האיראנית פשוט קורסת.

האי במספרים: מיקום: מפרץ פרסי, כ-25 ק"מ מחופי איראן. גודל: כ-6 ק"מ אורך על 4 ק"מ רוחב (צוק אלמוגים). אוכלוסייה: כ-10,000 תושבים. חשיבות: מעבר של כ-90% מייצוא הנפט של איראן. טופוגרפיה: מישורית ברובה, עם גבעות נמוכות במרכז (עד 87 מטרים).

בעולם של חוסר יציבות שלטונית אי ח'ארג נותר נקודת רתיחה קבועה. עבור המשטר בטהראן, מדובר בנכס שלא ניתן לוותר עליו, ובמבצר שאותו הם יגנו בכל מחיר.