"להאמין בלי לדעת איך ללכת": חיים סובר נוגע בכאב שכולנו מכירים

אחרי סינגל הבכורה "לא להיבהל", הזמר והיוצר חיים סובר ממשיך לבסס את הקו המוזיקלי האישי והרוחני שלו - ומשיק היום את השיר החדש "100 נפילות". גם הפעם, מדובר ביצירה שכתב והלחין בעצמו, עם עיבוד והפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

אם בשיר הראשון סובר דיבר על שלוות המאמין והיכולת לעצור רגע בתוך הכאוס, הפעם הוא נכנס עמוק יותר אל המקומות של הכאב, ההתמודדות והנפילות - אבל עושה את זה מתוך אמונה, תקווה ורצון לקום מחדש.

"מהנפילות אעשה מהן תפילות"

השיר החדש מביא טקסט חשוף וכנה במיוחד, כזה שנע בין רגעי חולשה לבין חיבור עמוק לאמונה. "מהנפילות אעשה מהן תפילות / להבין שלמעלה מחבקים את הדמעות", שר סובר באחד המשפטים הבולטים בשיר, שמצליח להעביר תחושת חיפוש פנימי לצד נחמה.

גם בשורות כמו "להאמין בלי לדעת איך ללכת" ו"אם אין כאן עננים אז איך יורד עלי מבול של גשם", סובר מצליח לגעת בתחושות של בלבול, פחד והתמודדות - אבל בלי לאבד את האור והאמונה שמלווים אותו לאורך כל הדרך.

ממשיך את הקו האישי והרוחני

סובר, בן 25 מירושלים, משלב בשנים האחרונות בין לימוד תורה לעשייה מוזיקלית. אחרי שבסינגל הבכורה שלו סיפר על החיפוש הפנימי ועל החלום לעמוד על הבמות הגדולות, נראה שגם ב"100 נפילות" הוא נשאר נאמן לאותו קו אישי, חשוף ונוגע.

"ניגון בשבילי הוא דרך חיים", אמר סובר עם צאת השיר. "יש רגשות ותובנות שאפשר להבין באמת רק כשהם הופכים למנגינה".

עם הפקה עדכנית וטקסטים שמגיעים ממקום אישי מאוד, "100 נפילות" ממשיך למצב את חיים סובר כאחד הקולות המסקרנים החדשים במוזיקה היהודית-ישראלית.