על רקע קריאות הרבנים לא להתגייס לשריון: הרמטכ"ל מגיב לראשונה

על רקע הקריאה חסרת התקדים של שורה של רבנים וראשי ישיבות מובילים במגזר, שקראו לתלמידיהם שלא להתגייס לחיל השריון בעקבות הרחבת השירות המשותף ושילוב לוחמות בטנקים, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סיפק הערב (חמישי) התייחסות פומבית ראשונה, ישירה ומתוזמנת היטב למשבר הבוער.

בנאום שנשא בפני עובדי צה"ל, בחר הרמטכ"ל להתייחס במישרין לחששות ההלכתיים של הציבור הדתי-לאומי, במה שנראה כניסיון ברור לבלום את מרד הגיוס השקט לחיל התמרון. "צה"ל הוא צבא העם", הצהיר הלוי בפתח דבריו, "ובשל כך, אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשירותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה".

המסר לרבנים: "לא על חשבון הציבור השני"

במטרה להרגיע את הרוחות בישיבות ההסדר ובמכינות הקדם-צבאיות, שלח הרמטכ"ל מסר חד-משמעי לגבי אופי השירות של הלוחמים הדתיים לצד הלוחמות: "שילוב מורכב זה ייעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני, ולא על חשבונם", הבהיר הלוי, כשהוא רומז לכך שהצבא לא יכפה פגיעה באורח החיים ההלכתי של הלוחמים.

"אני אומר כאן בצורה ברורה", הוסיף הרמטכ"ל, "אני מבין היטב וצה"ל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים. אין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה – כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד, נשואים מטרה נעלה מכולם: הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל".

המשבר שמאיים על מערך המילואים

התבטאותו של הרמטכ"ל מגיעה בימים שבהם המתח בין עולם התורה הדתי-לאומי לצמרת הצבא מגיע לשיא. רבנים בולטים הביעו חשש כבד מכך ששילוב נשים בתוך חללים סגורים כמו טנקים ונגמ"שים פוגע בגדרי ההלכה והצניעות, וטענו כי הצבא "דוחק את הלוחמים הדתיים החוצה".

בדבריו החלק השני של הנאום, ביקש הרמטכ"ל לחזק את תחושת השייכות ואת חשיבות העשייה בצל המלחמה, כשהוא מצטט מהמקורות: "אתם יוצקים משמעות למילים של יהושע בן נון וכלב בן יפונה: 'טובה הארץ מאוד מאוד'. בעבודתכם היומיומית בלב המציאות המאתגרת, אתם בונים את הכלים המאפשרים לנו להתקיים כאן כעם".