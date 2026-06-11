סרוגים
חדשות צבא ובטחון

תקרית קשה בג'נין: קצין ונגד נפצעו מפיצוץ מטען חבלה

תקרית בטחונית קשה במהלך פעילות מבצעית של כוחות הביטחון ביהודה ושומרון: קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל לאחר שמטען חבלה הופעל לעברם במרחב העיר ג'נין

14:35
תגובות
מסוק
מסוק | צילום: (צילום: דובר צה"ל)

קצין צה"ל נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל במהלך פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות הביטחון שהתקיימה מוקדם יותר היום (ה') במרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה, כך נמסר מדובר צה"ל.

האירוע התרחש כאשר הכוחות פעלו בעיר לסיכול תשתיות טרור ומעצר מבוקשים. במהלך התנועה במרחב הסבוך, אירע פיצוץ עז של מטען חבלה שהוטמן במקום על ידי מחבלים, ופגע ישירות בלוחמים.

מיד לאחר הפיצוץ הוענק לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח על ידי כוחות הרפואה הצבאיים, והם פונו במהירות בהיטס לקבלת המשך טיפול רפואי בבית החולים. הודעה נמסרה למשפחותיהם של הקצין והנגד.

העיר ג'נין ומרחב חטיבת מנשה נחשבים בשנתיים האחרונות למוקדי טרור מורכבים ביהודה ושומרון, שבהם פועלים ארגוני הטרור באופן תדיר למיקוש צירים והטמנת מטעני חבלה רבי-עוצמה מתחת לכבישים ובסמטאות במטרה לפגוע ברכבי צה"ל ובכוחות הרגליים. בצה"ל מדגישים כי הפעילות המבצעית באזור תימשך בנחישות כדי לפרק את קיני הטרור ולמנוע פיגועים בעורף ישראל.

עוד בחדשות

על רקע קריאות הרבנים לא להתגייס לשריון: הרמטכ"ל מגיב לראשונה

סרוגים15:06

"חתרת למגע והצלת חיים": רבש"ץ סלעית קיבל צל"ש מיוסי דגן

סרוגים13:45

13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מצטרפים לחרם על חיל השיריון

אריה יואלי12:59

הבכיר מעריך: זו הסיבה שאיראן לא תוקפת את ישראל

חדשות סרוגים10:51

בעומק לבנון: כך יצפו הלוחמים בשטח במשחקי המונדיאל

סרוגים10:37

תגובות