הסיר שתמיד גונב את ההצגה: קציצות מושלמות לשבת

אם יש מנה שתמיד עובדת בשולחן שבת, זאת קציצות ברוטב. הן קלות להכנה, יוצאות עסיסיות, והרוטב האדום שלהן מתאים כמעט לכל תוספת - מאורז ועד חלה טרייה.

הבישול האיטי נותן לקציצות לספוג את כל הטעמים, והתוצאה היא סיר ביתי, חם ומנחם שכל המשפחה אוהבת. מצרכים לקציצות 500 גרם בשר טחון

בצל קטן מגורר

ביצה

3 כפות פירורי לחם

פטרוזיליה קצוצה

מלח ופלפל לרוטב 4 עגבניות מרוסקות

4 שיני שום כתושות

2 כפות רסק עגבניות

כפית פפריקה

חצי כפית כמון

כף סוכר

מלח ופלפל

2 כוסות מים אופן ההכנה מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים. מטגנים קלות עד הזהבה ומוציאים. מכינים את הרוטב בסיר עם שום, עגבניות ותבלינים. מחזירים את הקציצות לסיר ומבשלים כ-40 דקות על אש נמוכה.