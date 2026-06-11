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הסיר שתמיד גונב את ההצגה: קציצות מושלמות לשבת

קציצות ברוטב עגבניות לשבת: המתכון הביתי שכל המשפחה מחכה לו. סיר עשיר, ריחני ומלא טעמים עם רוטב אדום מושלם לניגוב עם חלה טרייה 

14:34
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קציצות
קציצות | צילום: צילום: AI

אם יש מנה שתמיד עובדת בשולחן שבת, זאת קציצות ברוטב. הן קלות להכנה, יוצאות עסיסיות, והרוטב האדום שלהן מתאים כמעט לכל תוספת - מאורז ועד חלה טרייה.

הבישול האיטי נותן לקציצות לספוג את כל הטעמים, והתוצאה היא סיר ביתי, חם ומנחם שכל המשפחה אוהבת.

מצרכים לקציצות

  • 500 גרם בשר טחון
  • בצל קטן מגורר
  • ביצה
  • 3 כפות פירורי לחם
  • פטרוזיליה קצוצה
  • מלח ופלפל

לרוטב

  • 4 עגבניות מרוסקות
  • 4 שיני שום כתושות
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • כפית פפריקה
  • חצי כפית כמון
  • כף סוכר
  • מלח ופלפל
  • 2 כוסות מים

אופן ההכנה

  1. מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים.
  2. מטגנים קלות עד הזהבה ומוציאים.
  3. מכינים את הרוטב בסיר עם שום, עגבניות ותבלינים.
  4. מחזירים את הקציצות לסיר ומבשלים כ-40 דקות על אש נמוכה.

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