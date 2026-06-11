הסיר שתמיד גונב את ההצגה: קציצות מושלמות לשבת

אם יש מנה שתמיד עובדת בשולחן שבת, זאת קציצות ברוטב. הן קלות להכנה, יוצאות עסיסיות, והרוטב האדום שלהן מתאים כמעט לכל תוספת - מאורז ועד חלה טרייה.
הבישול האיטי נותן לקציצות לספוג את כל הטעמים, והתוצאה היא סיר ביתי, חם ומנחם שכל המשפחה אוהבת.
מצרכים לקציצות
- 500 גרם בשר טחון
- בצל קטן מגורר
- ביצה
- 3 כפות פירורי לחם
- פטרוזיליה קצוצה
- מלח ופלפל
לרוטב
- 4 עגבניות מרוסקות
- 4 שיני שום כתושות
- 2 כפות רסק עגבניות
- כפית פפריקה
- חצי כפית כמון
- כף סוכר
- מלח ופלפל
- 2 כוסות מים
אופן ההכנה
- מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים.
- מטגנים קלות עד הזהבה ומוציאים.
- מכינים את הרוטב בסיר עם שום, עגבניות ותבלינים.
- מחזירים את הקציצות לסיר ומבשלים כ-40 דקות על אש נמוכה.
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