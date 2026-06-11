"אני רוצה להרגיש יותר צנועה": ליהיא גרינר על המפגש עם ילדים חרדים

יוצאת "האח הגדול" והמשפיענית ליהיא גרינר שיתפה בסטורי רגע אישי שעבר עליה ליד גן חרדי סמוך לביתה - רגע קטן שהוביל אותה גם למסקנה מפתיעה לגבי הלבוש שלה.

גרינר סיפרה שהגיעה למקום בלבוש ספורטיבי שכלל גוזיית ספורט וטייץ, מבלי לדעת שמדובר בגן חרדי. אלא שכשהיא נכנסה וראתה את הגננות בלבוש צנוע ואת הילדים עם הכיפות והציציות, היא הרגישה מיד לא בנוח.

"פתאום הבנתי שזה ערום"

"נכנסתי והרגשתי ערומה", סיפרה לעוקבים. לדבריה, באותו רגע היא הבינה שלמרות שבחדר כושר לבוש כזה מרגיש לה רגיל לחלוטין - במרחב אחר זה כבר הרגיש אחרת.

"בחדר כושר אני לא מרגישה ערומה כי כולם שם אותו דבר, אבל בחוץ… זה ערום ולא נעים להתלבש כך", אמרה בכנות.

בהמשך הוסיפה שהיא אמנם לפעמים שמה ג'קט או עליונית, אבל הודתה שהחוויה הזאת גרמה לה לחשוב מחדש על איך שהיא רוצה להסתובב מחוץ לאימון.

"אני רוצה להרגיש יותר צנועה"

אחרי אותו מפגש, גרינר לבשה חולצה מעל בגדי הספורט ושיתפה את התחושה החדשה שלה: ״זה הרבה יותר טוב״, כתבה.

היא גם רמזה שבעתיד תנסה פחות להסתובב עם בגדי ספורט מחוץ לחדר הכושר, בעיקר בגלל התחושה האישית שזה נתן לה. "אני כן צנועה בהרגשה שלי", אמרה, והסבירה שהחוויה הזאת גרמה לה לרצות להרגיש יותר מכוסה וצנועה גם ביומיום.

הסטורי שלה הצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת - בעיקר בגלל הכנות שבה דיברה על שינוי התחושה שלה מול סביבה שונה ממה שהיא רגילה אליו.