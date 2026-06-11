בזמן ירח הדבש: ההודעה המפתיעה שנטע ואביתר קיבלו מגבול עזה

הערב (חמישי) ב"חתונה ממבט ראשון", נטע ואביתר זוכים לרגע משפחתי מחמם לב באמצע ירח הדבש שלהם, שמצליח להביא את המציאות הישראלית המורכבת ישירות אל תוך הבועה הרומנטית.

במהלך ערב רגוע, אביתר הציג לנטע סרטון הפתעה שקיבל מאביו, המשרת באותה העת על מדים בגבול רצועת עזה. בסרטון, האב שלח לבני הזוג ברכת שבת שלום מיוחדת המשלבת דברי תורה מפרשת השבוע ("ואתחנן") לצד תזכורת חגיגית לט"ו באב המתקרב.

נטע לא הסטירה את התרגשותה מהמחווה יוצאת הדופן: "הוא מקסים, זה בלתי רגיל. חתיך, על מדים, כשעזה ברקע – זה מטורף". היא שיבחה את היכולת שלו לקשר בין פרשת השבוע למצב, וכינתה אותו "איש מיוחד". אביתר מצידו אישר בגאווה של אביו יש את "הדרשות הכי טובות", למרות שאינו רב, ואף התבדח על האחריות הגדולה שהאב מטיל עליהם בזמן שהם בכלל מנסים לנוח בחופשה.

הסרטון נחתם במילים המרגשות של האב: "אוהב אתכם, סומך עליכם, שבת שלום מרצועת עזה", והשאיר את הזוג הטרי עם חיוך גדול ותזכורת חמה מהבית.