אסתר שמיר בראיון אחרון: "עכשיו הפרידה נהייתה ממשית"

היוצרת והזמרת המוערכת אסתר שמיר הלכה היום (חמישי) לעולמה לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. בשבוע שעבר שודר במהדורה המרכזית של "כאן חדשות" הראיון האחרון עמה, אותו ערכה ראש תחום התרבות דורית אסרף מזרחי. בראיון פתוח וכואב, שיתפה שמיר בתחושותיה מול המחלה הקשה וביטאה ביקורת נוקבת על הנהגת המדינה.

המאבק על החיים והמחשבות על הסוף

בראיון שיתפה שמיר בכנות יוצאת דופן על השלבים המתקדמים של מחלתה: "ימים לא פשוטים מבחינת הבריאות, אבל בסדר, יחסית. יש ימים יותר גרועים. אני בתוך מאבק של סרטן שד גרורתי, בנקודה לא קלה, שכל יום הוא קריטי, ואנחנו מקווים לטוב."

כשנשאלה על ידי המראיינת האם עולות בה כבר מחשבות על פרידה, ענתה שמיר בחיוך מריר: "כל הזמן. קודם כל, יש לי מחשבות על פרידה מהיום שנולדתי. עכשיו זה נהיה ממשי".

הביקורת הלילית על ראש הממשלה

לצד ההתמודדות הרפואית האישית, שמיר נשארה קשובה ומעורבת במתרחש במדינה. בראיון היא שחזרה רגע אחד של אכזבה עמוקה מהדרג הפוליטי בסוף חודש אוקטובר, בעקבות ציוץ לילי של ראש הממשלה שהסיר מעצמו אחריות:

"ב-28 באוקטובר ראש הממשלה לקח אחריות והלכתי לישון שמחה. התעוררתי לשתות מים באחת בלילה, אז הוא צייץ שזה לא הוא אשם, זה זה וזה וזה". באותו רגע, סיפרה שמיר, היא הרגישה צורך עז לכתוב את שעל ליבה:

הטקסט שכתבה שמיר באותו לילה: 'בלילה בלילה ראש הממשלה צייץ לי: "לא בי האשם, זה הוא והוא והוא". ונח ליבי מכאבו ושמחתי שהתפנה לצייץ, כי בטח זה אומר שכל הילדים חזרו.'

שמיר חתמה את דבריה האחרונים בראיון בכאב על מצבה של המדינה, במה שקיבל כעת משמעות של צוואה רעיונית: "ברוך השם, החטופים חזרו, אבל המדינה שלנו היא במקום לא טוב".