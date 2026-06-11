הסלוקי בידינו: חוסלו עשרות מחבלים בקו ההגנה של חיזבאללה

מכה קשה לתשתיות הטרור של חיזבאללה בקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון: כוחות צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז, תחת פיקודה של אוגדה 36, השלימו מבצע מורכב להשגת שליטה מבצעית מלאה וטיהור של מרחב צפון נחל הסלוקי, כך הותר הבוקר (ה') לפרסום.

המבצע הממוקד הוא חלק ממאמץ אוגדתי נרחב להעמקת האחיזה והשליטה המבצעית של צה"ל בדרום לבנון, שמטרתו המרכזית היא הסרת האיום הישיר והיומיומי המרחף מעל יישובי אצבע הגליל והמושבה מטולה.

פעילות צה"ל בסלוקי - צילום: דובר צה"ל פעילות צה"ל בסלוקי | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:26

הושמדו מאות תשתיות טרור

מרחב נחל הסלוקי היווה בשנים האחרונות, וביתר שאת במהלך חודשי הלחימה, ציר אסטרטגי ותשתית מרכזית עבור ארגון הטרור חיזבאללה. מהמרחב הסבוך הזה נהגו פעילי הארגון לשגר רחפני נפץ ולבצע ירי תלול מסלול (רקטי) לעבר כוחות צה"ל הפועלים באזור ולעבר העורף הישראלי.

במהלך הפעילות הממושכת בשטח, פעלו הלוחמים בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר. השילוב בין הכוחות הקרקעיים למעטפת האווירית הוביל להשמדתן של מאות תשתיות טרור של הארגון ולחיסולם של למעלה מ-50 מחבלים בהיתקלויות שונות.

אותרו טילי נ"ט ומשגרים

במסגרת סריקות וטיהור המרחב ההררי, איתרו לוחמי חטיבה 7 ואגוז מצבורים גדולים של אמצעי לחימה שהוסתרו בשטח. בין היתר נחשפו והוחרמו מטעני חבלה רבי-עוצמה, טילי נ"ט מתקדמים ומשגרי נ"ט שהיו מוכנים להפעלה נגד כוחותינו.

בצה"ל מדגישים כי השגת השליטה המבצעית בצפון נחל הסלוקי מהווה פגיעה משמעותית ביכולות המבצעיות של חיזבאללה בגזרה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות בכלל המרחבים כדי להסיר כל איום על מדינת ישראל ותושבי הצפון.