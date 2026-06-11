 האם הלבנונים באמת רוצים לנרמל יחסים עם ישראל?

כשמדברים על לבנון, אנחנו רגילים לחשוב במושגים של "אנחנו" מול "הם", של שחור ולבן. אבל המציאות בשטח, כפי שחשפה העיתונאית הלבנונית-נוצרייה מריאנה אל-ח'ורי, הרבה יותר מורכבת. בסיורים שלה ברחובות לבנון, היא גילתה שהדעות רחוקות מלהיות אחידות: לא כל הנוצרים מחבקים את הרעיון של שלום, ולא כל השיעים נמצאים בעמדת התנגדות קשיחה.

אחד הרגעים בכתבה הוא המפגש עם קשיש שיעי, תושב הדרום, שאיבד את ביתו, את עדר הצאן ואת עצי הזית שלו בקרבות. למרות האובדן הנורא והכאב האישי, דווקא הוא מביע כמיהה כנה לשלום. זו תזכורת חזקה לכך שהרצון לשקט ולחיים נורמליים חוצה לעיתים מגזרים וגבולות, גם במקומות שלא היינו מצפים להם.

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בצד המחשבות העמוקות, אל-ח'ורי מעלה נקודה משעשעת ומעניינת על התרבות שלנו. עבור לבנונים רבים, ביקור בבר בעיר ישראלית ושתיית בירה נתפסים כשיא "הנורמליזציה". אפשר לתהות למה דווקא שתית בירה? אולי זה בגלל שבתודעה שלהם אנחנו נתפסים כמדינה מערבית ומתירנית שבה האלכוהול זורם כמו מים, בניגוד לתרבות שלהם. בסופו של יום, נראה שהבירה היא רק תירוץ לשאלה הגדולה מכולן: האם אי פעם נצליח לשבת שם, או הם כאן, בלי לחשוש מה יגידו השכנים?