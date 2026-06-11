13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מצטרפים לחרם על חיל השיריון

משבר הטנקיסטיות בצה"ל מחריף. שעות ספורות אחרי תגובת דובר צה"ל למכתב ראשי ישיבות ההסדר, עוד רבנים מצטרפים לחרם על חיל השיריון.

ל-12 ראשי הישיבות הראשונים מצטרפים כעת עוד 13 ראשי ישיבות ובסך הכל ישנן 25 ישיבות הסדר שהפסיקו את הגיוס לשריון. המשמעות היא מאות לוחמים שיחסרו מחיל השריון בעקבות ההחלטה לשלב נשים לוחמות. ראשי הישיבה שהצטרפו למכתב הם: הרב מיכאל אהרונוב (ישיבת מעלה אפרים), הרב דוד אמיתי (ישיבת אבינועם), הרב שלמה בנימין (ישיבת לב לדעת), הרב ערן טמיר (ישיבת אורות אשקלון), הרב אלישע ינון (ישיבת עפולה), הרב אייל יעקובוביץ (ישיבת צפת), הרב אליהו מאלי (יפו), הרב אביהו פישפדר (ישיבת אשקלון), הרב שלמה שושן (ישיבת בית שאן), הרב יהושע שמידט (ישיבת נחלת יוסף), הרב דוד תורג׳מן (ישיבת דימונה), ושני ראשי ישיבות נוספים שביקשו שלא לציין את שמם.

מכתב ראשי הישיבות: לא נשלח את תלמידינו לחיל השיריון ( ללא קרדיט )

הרבנים הדגישו כי משמעות החלטת הבג״ץ היא עירוב היחידות הלוחמות, וכתבו: ״אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצה"ל, שלא הביעו התנגדות למהלך זה. אנו כראשי ישיבות, מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צה"ל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צה"ל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה״.

הרבנים הודיעו: ״לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה ולכן לא נשלח את תלמידנו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות הקרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אך על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי, שאינם מתאימים לשירות בחי"ר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם״.

אתמול פרסם דובר צה"ל הודעה ארוכה בה טען כי הפיילוט לשילוב נשים בשיריון היא בעקבות בג"צ. וכי הפיילוט לא סוכם ולא הועבר לדיון אצל הרמטכ"ל.