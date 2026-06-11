צעק על ג'רי סיינפלד "פרי פלסטיין" - וזו הייתה תגובתו

כשצעיר פרו-פלסטיני ניגש אמש (רביעי) לג'רי סיינפלד, שנכח במשחק הכדורסל של הניו יורק ניקס, ודרש ממנו לקרוא לשחרור פלסטין, סיינפלד לא נשאר חייב וסיפק תשובה מוחצת בשלוש מילים.

כוכבים, כדורסל ופוליטיקה במדיסון סקוור גארדן

משחקי הניו יורק ניקס תמיד היו מוקד משיכה לכוכבים הגדולים ביותר בעולם, והמשחק אמש לא היה שונה. לצד נוכחותן הנוצצת של טיילור סוויפט וחברותיה היהודיות ביציעים, מי שתפס את מירב תשומת הלב לאחר מכן היה הקומיקאי האגדי ג'רי סיינפלד.

אלא שמסתבר שלא כל הנוכחים באולם הגיעו רק כדי ליהנות מכדורסל נטו, וחלקם חיפשו לייצר פרובוקציה פוליטית על גבו של הכוכב היהודי.

המפגש המתוח: "זה לא קיים"

במהלך הערב, ניגש אל סיינפלד צעיר פרו-פלסטיני כשהוא מחזיק טלפון נייד ומצלם את המתרחש. הצעיר ניסה להביך את הקומיקאי, התקרב אליו ודרש ממנו לחזור אחרי הסיסמה המוכרת כשהוא קורא לעברו: "פרי פלסטיין" (Free Palestine).

סיינפלד, שמפגין מאז ה-7 באוקטובר קו פרו-ישראלי וציוני גאה ובלתי מתפשר, לא התרגש מהניסיון להקניט אותו. הוא הביט בצעיר, חייך אליו בביטול, וסיפק תגובה קצרה, חדה ולא משתמעת לשני פנים: "זה לא קיים".