המיסטיקן המפורסם כבר יודע מי תניף את הגביע העולם

חגיגת מונדיאל 2026 יוצאת לדרך באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי, כאשר 48 נבחרות יילחמו על התואר הנחשק ביותר בכדורגל העולמי לאורך 104 משחקים. רגע לפני שחובבי הספורט נצמדים למסכים, הנה סקירה של התחזיות המסקרנות ביותר – מהעולם המיסטי ועד למחשבי העל ומדעני הנתונים.

"הנוסטרדמוס החי" רואה אש וכתום

המיסטיקן הברזילאי בן ה-39, אתוס סלומה, המכונה בתקשורת העולמית "הנוסטרדמוס החי", שחרר את תחזיתו הרשמית לטורניר. סלומה, שקנה את עולמו לאחר שחזה במדויק את הגעתן של ארגנטינה וצרפת לגמר מונדיאל 2022 (וכמו כן ניבא את מגפת הקורונה והפלישה לאוקראינה), טוען כי החזיונות שלו הפעם "צבועים בצבעים עזים".

"אני רואה אדום. הרבה מאוד אדום או כתום", חשף המיסטיקן בראיון בלעדי. "אני רואה צבעים עמוקים ודומיננטיים, צבעים של אש. הנבחרות שישרדו את הטורניר הזה יהיו אלו שעטופות בצבעי הלהבה".

התחזית המיסטית הזו מסתדרת היטב עם רשימת הפייבוריטיות שלו, הכוללת את ספרד ("ההתגלמות המעשית של הנבואה"), פורטוגל (שמציגה דור צעיר מוכשר ולובשת אדום עמוק), הולנד (שתביא את האנרגיה הכתומה של הלהבה בתור "קוטלת הענקים"), לצד אנגליה, צרפת, מרוקו (כסוס השחור של הטורניר) וארגנטינה.

פאנל המומחים של ה-BBC: הרוב הולך עם צרפת

בזירה האנושית והמקצועית, רשת ה-BBC כינסה את מיטב שחקני העבר והמאמנים כדי לספק תחזיות. בניגוד למיסטיקן הברזילאי, שם קיימת תמיכה רחבה בנבחרת הטריקולור.

בסיכום הקולות של חברי הפאנל, נבחרת צרפת קיבלה 9 קולות כפייבוריטית הברורה לזכייה (בין היתר מאלן שירר, דני מרפי, אוליבייה ז'ירו וכריס סאטון). שירר סייג ואמר כי צרפת תזכה "רק אם לא יהיו מלחמות פנימיות בתוך חדר ההלבשה, בגלל כמות הכוכבים שיצטרכו לשבת על הספסל".

נבחרת אנגליה הגיעה למקום השני בפאנל עם 7 קולות (כולל תמיכה מוויין רוני והמאמן תומאס פרנק). תומאס פרנק הסביר: "לאנגליה יש איכות אינדיבידואלית מטורפת, הקישור שלהם חזק מאוד ותחת תומאס טוכל הם יהיו מאורגנים ומאוחדים". מיקה ריצ'רדס היה היחיד בפאנל שהלך נגד הזרם ובחר בספרד, בזכות היכולת שלהם לשלוט בכדור.

מחשב העל והבינה המלאכותית: ספרד בראש

כאשר משאירים את הרגש והאינטואיציה בצד ועוברים למספרים, התמונה משתנה לטובת אלופת אירופה.

מחשב העל של חברת הסטטיסטיקה Opta, שהריץ סימולציה ממוחשבת של הטורניר 25,000 פעמים על בסיס מדדי כוח ויחסי הימורים, קבע כי נבחרת ספרד היא המועמדת המובילה לזכייה עם 16.1% של סיכוי.

מיד אחריה בדירוג של מחשב העל:

צרפת – 13%

– 13% אנגליה – 11.2%

– 11.2% ארגנטינה – 10.4%

גם כלי הבינה המלאכותית (Microsoft Copilot) יישר קו עם מחשב העל הטכנולוגי וחזה כי ספרד תניף את הגביע, בעוד שאנגליה תיעצר בשלב חצי הגמר.