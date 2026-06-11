רגעים של אימה: האירוע המדאיג של דנה זרמון עם בתה הקטנה

המשפיענית ואשת העסקים דנה זרמון שיתפה את עוקביה ברשתות החברתיות באירוע מלחיץ ומפחיד במיוחד שעברה עם בתה הקטנה, אורי בת השנתיים. במהלך הערב גילתה זרמון כי חפץ זר נתקע באפה של הפעוטה – מה שהוביל לדרמה ביתית מורטת עצבים.

"רציתי לקרוא לאמבולנס"

זרמון תיארה בגילוי לב את רגעי הפאניקה הראשונים, בהם התקשתה לשמור על קור רוח:

"צרחות של אימה. גיליתי שאני אמא ממש לא קולית. רציתי לקרוא לאמבולנס ורצתי ממקום למקום. בעלי גיא היה לחוץ פחד, אבל ירה עליי הוראות כאילו בגלגול הקודם הוא היה דוקטור ברפואת חירום."

בסופו של דבר, השניים הצליחו לפעול יחד כצוות ברגע האמת. בזמן שבעלה תפס את הפעוטה בחוזקה כדי למנוע ממנה לזוז ולסכן את עצמה, זרמון גייסה תושייה, לקחה פינצטה ושלפה בעדינות את הגוף הזר מתוך האף. "מזל שעליתי על זה בזמן ולא התעלמתי מאי-הנוחות שלה", שיתפה בהקלה.

בעקבות החוויה המטלטלת, ניצלה זרמון את הבמה כדי להעביר מסר דחוף ומציל חיים להורים אחרים: שימו לב לכל שינוי בהתנהגות או תלונה על אי-נוחות של הילד. זרמון הפצירה בעוקביה: "מתחננת שתלמדו מהאירוע המחריד שלנו ותשימו לב לכל דבר 'רגיל ובטוח', ככל שיהיה, עם הילדים שלכם".

הבוקר (חמישי), היא כבר העלתה סטורי מרגיע ומחויך שבו נראית בתה הקטנה כשהיא מתהלכת בבית ומלאת אנרגיה. "הילדה התעוררה כאילו כלום לא קרה בלילה", כתבה האם המשוכנעת, "ואני מרגישה שאיבדתי שנים מהחיים".