למרות הקרב הצמוד: בת חן סבג לא שרדה את ההדחה הראשונה

אמש הודחו מ"רוקדים עם כוכבים" בת חן סבג ושותפה לרחבה עידן אטיאס, אחרי ערב מותח במיוחד שבו מצאו את עצמם ראש בראש מול דניאל גרינברג ובן זוגה לריקוד אלון דוידובסקי.

מהמסך לרחבה סבג, שמוכרת בעיקר כיוצרת וכוכבת הסדרה מטומטמת, ניסתה לכבוש גם את רחבת הריקודים - אך זה הסתיים מוקדם מהצפוי. השניים ביצעו ואלס לשיר "לילות וקללות" של עומר אדם, אבל לא הצליחו להתרומם בטבלת הניקוד וקיבלו רק 22 נקודות.

בת חן סבג ( רפי דלויה, HOT )

הקרב הצמוד

כבר במהלך הביקורות היה אפשר להבין שהשופטים פחות התחברו לביצוע, והתגובות הפושרות השפיעו גם על התוצאה הסופית. בתחרות הצמודה של העונה, זה פשוט לא הספיק.

בסיום הערב מצאו את עצמם בת חן ועידן במעמד ההדחה מול דניאל גרינברג ו־אלון דוידובסקי - ובסופו של דבר נפרדו מהרחבה.

עידן מתבאס?

עבור עידן אטיאס זו לא הפעם הראשונה על רחבת "רוקדים עם כוכבים" - בעבר רקד לצד קים אור אזולאי ודנית גרינברג, אך הפעם המסע שלו ושל בת חן הסתיים כבר בהדחה הראשונה של העונה.