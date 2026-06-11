בעדנו? טיילור סוויפט מבלה עם החברות היהודיות וכל העולם ראה

בזמן שהעולם כולו עוקב בשקיקה אחרי כל צעד של כוכבת הפופ הגדולה בתבל, טיילור סוויפט מוכיחה שוב שאת רגעי הפנאי הכי קולים שלה היא בוחרת להעביר עם החברות הכי טובות שלה – האחיות חיים. בתוך שבוע עמוס בהישגים, סוויפט נצפתה בלוק בלתי נשכח על קו המגרש, כשהיא מוקפת בנציגות חמה וגאה משלנו.

שבוע עמוס, לוק מנצח

סוויפט נמצאת כרגע ברצף אירועים מטורף, אפילו בסטנדרטים שלה. רגע אחרי שהדהימה את המעריצים בהופעת הפתעה בפרמיירה החגיגית של "צעצוע של סיפור 5", ושעות ספורות בלבד לפני שהיא צועדת אל תוך היכל התהילה של כותבי השירים בטקס רשמי, הכוכבת פינתה זמן בלו"ז הצפוף כדי להגיע למדיסון סקוור גארדן. המטרה: משחק מס' 4 המותח של גמר ה-NBA, בו אירחו הניו יורק ניקס את הסן אנטוניו ספרס.

המצלמות במגרש לא הפסיקו להתמקד בסוויפט ובפמלייה שלה, שהפכו מהר מאוד לסיפור המעניין ביותר ביציע.

מי שגנבו את ההצגה יחד עם טיילור הן חברותיה הקרובות ושותפותיה ליצירה – אלאנה ואסתי חיים (מלהקת הרוק היהודית-אמריקאית המצליחה HAIM). השלישייה הגיעה למגרש בלוק מתואם וסופר מתוחכם: חולצות טי בצבעי כחול וכתום (צבעי הניו יורק ניקס) עם הדפסים שכוללים משחקי מילים קורעים על שמות של סלבס:

טיילור סוויפט עשתה כבוד לאחת מההשראות המוזיקליות הגדולות שלה עם חולצת "Stevie Knicks" (מחווה לזמרת סטיבי ניקס).אלאנה חיים הלכה על כיוון רוקיסטי משלה עם החולצה "Knickelback" (על שם להקת ניקלבק).אסתי חיים סגרה את הפינה ההוליוודית עם הכיתוב המשעשע "Knickole Kidman" (על שם השחקנית ניקול קידמן).

האם הבילוי המשותף הזה אומר משהו על הזיקה של טיילור אלינו? אולי לא באופן רשמי, אבל לראות את כוכבת העל הגדולה בעולם מרימה לחברות היהודיות הכי טובות שלה מול מיליוני צופים בשידור ישיר – זה לגמרי ניצחון שאנחנו שמחים לנכס לעצמנו.