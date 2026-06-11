מהשבי לקמפיין של 5 מיליון ש"ח: עסקת הענק של שורדת השבי

מאז שחזרה מהשבי, אמילי דמארי הפכה לאחת הדמויות הכי מסקרנות ומדוברות בישראל. עכשיו היא עושה קפיצה ענקית נוספת - והפעם בעולם הפרסום: דמארי נבחרה להוביל קמפיין ראשון בשווי מוערך של לא פחות מחמישה מיליון שקלים.

קמפיין ראשון יחד

דמארי ויוצרת התוכן דניאל עמית נבחרו להוביל את קמפיין ההשקה של מתחם ה-lifestyle החדש של The Park Design. מדובר בקמפיין הזוגי הראשון של השתיים, שצפוי לעלות בקרוב בטלוויזיה, בדיגיטל ובמדיות נוספות.

הסכום שכולם מדברים עליו אבל מעבר לעצם הקמפיין, מי שתופס את כל תשומת הלב הוא הסכום החריג שמאחוריו - חמישה מיליון שקלים. המעבר החד מהתקופה הקשה שעברה בשבי אל אחת מעסקאות הפרסום הגדולות והמדוברות של התקופה, מצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת.

סוגרת מעגל חדש

בחודשים האחרונים דמארי חזרה בהדרגה לחיים הציבוריים, שיתפה לא מעט רגעים אישיים - וגם חשפה את הזוגיות והאירוסים לדניאל עמית. עכשיו, עם קמפיין ראשון ענק בפריים טיים, נראה שהיא מסמנת עוד צעד גדול בדרך החדשה שלה.