חבר הכנסת מהליכוד מפתיע: "צריך לפרק את הברית הזו"

חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) פרסם הבוקר (חמישי) דברים חריפים במיוחד נגד השותפות הפוליטית של מפלגתו עם המפלגות החרדיות, וקרא באופן פומבי לפירוק הברית העשוי להוביל לטלטלה פוליטית.

"קידוש הגוש האמוני בכל מחיר הפך לעבודה זרה שמסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל", האשים ח"כ אילוז בפתח דבריו, והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר ההנהגה החרדית על רקע משבר חוק הגיוס והסערה הציבורית סביבו.

"מתכון לקריסה"

בדבריו, התייחס חבר הכנסת מהליכוד לצורך המיידי של מערכת הביטחון בכוח אדם בעיצומה של המערכה הצבאית. "הצבא זקוק ללוחמים, אבל העסקנים החרדים דורשים למנוע גיוס דווקא בזמן מלחמת מצווה", כתב אילוז. "כשמוסיפים לזה את המאמצים למנוע שילוב בכלכלה בזמן שהאוכלוסייה החרדית גדלה בקצב מהיר, מקבלים מתכון לקריסה".

אילוז הדגיש את המחיר הכבד שמשלם הציבור שנמצא תחת הנטל בחודשים האחרונים: "מי שמשלם את המחיר הוא הציבור המשרת והעובד שקורס תחת הנטל".

קריאה לשינוי כיוון בימין

חבר הכנסת התייחס גם ללחצים הפוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות על הליכוד כדי לקדם את חוקי הפטור והתקציבים, המלווים באיומים קבועים על יציבות הממשלה. "בליץ החקיקה שהם דוחפים עכשיו, תוך איום מתמיד על פירוק הגוש, מוכיח דבר אחד: כדי ליישם את דרך הימין, אנחנו אלה שצריכים לפרק את הברית הזו", הצהיר.

את דבריו חתם אילוז בקריאה למפלגתו להציג אלטרנטיבה אידיאולוגית אחרת לבוחרים, ללא תלות בחרדים. "האחריות הלאומית שלנו היא להפסיק לפחד משיקולים פוליטיים, ולעמוד מול הבוחר עם דרך לאומית וליברלית ברורה. רק ככה נבטיח ימין אמיתי, חזק ואחראי".