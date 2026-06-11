סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

חבר הכנסת מהליכוד מפתיע: "צריך לפרק את הברית הזו"

לאחר שבועות מתוחים בקואליציה, ח"כ דן אילוז יוצא במתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד העסקנים החרדים ובליץ החקיקה: "מתכון לקריסה, הציבור המשרת והעובד קורס תחת הנטל"

11:22
תגובות
נתניהו מוריד את הסעיף מהחוק
נתניהו מוריד את הסעיף מהחוק | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) פרסם הבוקר (חמישי) דברים חריפים במיוחד נגד השותפות הפוליטית של מפלגתו עם המפלגות החרדיות, וקרא באופן פומבי לפירוק הברית העשוי להוביל לטלטלה פוליטית.

"קידוש הגוש האמוני בכל מחיר הפך לעבודה זרה שמסכנת את עצם קיומה של מדינת ישראל", האשים ח"כ אילוז בפתח דבריו, והפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר ההנהגה החרדית על רקע משבר חוק הגיוס והסערה הציבורית סביבו.

"מתכון לקריסה"

בדבריו, התייחס חבר הכנסת מהליכוד לצורך המיידי של מערכת הביטחון בכוח אדם בעיצומה של המערכה הצבאית. "הצבא זקוק ללוחמים, אבל העסקנים החרדים דורשים למנוע גיוס דווקא בזמן מלחמת מצווה", כתב אילוז. "כשמוסיפים לזה את המאמצים למנוע שילוב בכלכלה בזמן שהאוכלוסייה החרדית גדלה בקצב מהיר, מקבלים מתכון לקריסה".

אילוז הדגיש את המחיר הכבד שמשלם הציבור שנמצא תחת הנטל בחודשים האחרונים: "מי שמשלם את המחיר הוא הציבור המשרת והעובד שקורס תחת הנטל".

קריאה לשינוי כיוון בימין

חבר הכנסת התייחס גם ללחצים הפוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות על הליכוד כדי לקדם את חוקי הפטור והתקציבים, המלווים באיומים קבועים על יציבות הממשלה. "בליץ החקיקה שהם דוחפים עכשיו, תוך איום מתמיד על פירוק הגוש, מוכיח דבר אחד: כדי ליישם את דרך הימין, אנחנו אלה שצריכים לפרק את הברית הזו", הצהיר.

את דבריו חתם אילוז בקריאה למפלגתו להציג אלטרנטיבה אידיאולוגית אחרת לבוחרים, ללא תלות בחרדים. "האחריות הלאומית שלנו היא להפסיק לפחד משיקולים פוליטיים, ולעמוד מול הבוחר עם דרך לאומית וליברלית ברורה. רק ככה נבטיח ימין אמיתי, חזק ואחראי".

עוד בחדשות

בלי להתכוון: נתניהו בדרך לרשום ניצחון משמעותי

חדשות סרוגים10:24

סעדה על חוק מח"ש: "סטו מהמסלול כדי ליירט את נתניהו"

סרוגים09:41

בעקבות השמועות: הח"כ מהליכוד חושף את התכנית של נתניהו

חדשות סרוגים09:13

התארגנות בציונות הדתית לחבור לגדי איזנקוט: "הוא הכי מתאים"

חדשות סרוגים08:37

העיתונאי הסרוג מתנצל על הדיווח השגוי: "זה מה שהוביל לטעות"

חדשות סרוגים10.06.26

תגובות