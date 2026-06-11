אחרי שבועות שבהם הפכה לאחת הדמויות הכי מדוברות בבית האח הגדול, ענבל אלדן הודחה מהתוכנית במקום העשירי - והתגובות ברשת לא מפסיקות להגיע. עבור לא מעט צופים, מדובר בהדחה מפתיעה במיוחד של דיירת שהצליחה בזמן קצר להפוך לאחת הדמויות הכי דומיננטיות, צבעוניות ואותנטיות של העונה.

"היא פשוט הייתה היא" מהרגע שנכנסה בכניסה השנייה, ענבל אלדן הצליחה לייצר עניין כמעט בכל רגע בבית. היא עשתה בלגן, הצחיקה את הדיירים, לא פחדה להיכנס לעימותים - ובעיקר הביאה אנרגיה שהרגישה אמיתית ולא מחושבת. בזמן שחלק מהדיירים ספגו לאורך העונה ביקורת על כך שהם "משחקים משחק" או מנסים להצטייר בצורה מסוימת מול המצלמות, הרבה צופים הרגישו שענבל פשוט באה להיות היא. בלי פילטרים, בלי מסכות ובלי לחשב כל צעד. וזה בדיוק מה שגרם לקהל להתחבר אליה.

ענבל אלדן ( צילום: רן יחזקאל )

הדיירת שהייתה אמורה להגיע לגמר?

לא מעט צופים כבר סימנו את ענבל כדיירת של גמר, ולכן ההדחה שלה הצליחה להפתיע רבים. ברשתות החברתיות עלו אינספור תגובות של אכזבה, כשחלק מהצופים אפילו הודו שהם לא מבינים איך דווקא דמות כל כך מרכזית עוזבת רגע לפני השלבים האחרונים.

מעבר למשחק עצמו, יש גם מי שטוענים שהעונה הנוכחית של האח הגדול סבלה מלא מעט ביקורת מצד הקהל, בעיקר סביב הליהוקים והדינמיקה בבית. דווקא כשנכנסה דיירת שהביאה אותנטיות, צחוקים, אנרגיה וכאוס שעשו עניין אמיתי - היא הודחה.

ועכשיו נשאר לראות האם הבית יצליח לשמור על אותו עניין גם בלעדיה.