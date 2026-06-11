לאחר השמועות: זה הצעד המקצועי הבא של ברק יצחקי 

טורניר מונדיאל 2026 כבר נמצא ממש מעבר לפינה, ותאגיד השידור הציבורי "כאן" משלים את ההכנות האחרונות לקראת חודש של שידורים מרתקים עם סגל פרשנים ושדרנים נוצץ במיוחד. ל-מערכת נודע כי מי שיעשה את הצעד הבא ויצטרף ברגע האחרון לנבחרת השידור המובילה של "כאן 11" הוא מאמן ליגת העל, ברק יצחקי.

יצחקי, שרשם עונה אינטנסיבית על הקווים, לא יזכה ליותר מדי ימי מנוחה בפגרה הקרובה. הוא צפוי לקחת חלק מרכזי בפאנלים ובמשדרי הטורניר, ויביא אל מסך הטלוויזיה את הניתוחים המקצועיים שלו ואת נקודת המבט הייחודית של מאמן פעיל.

נבחרת החלומות של כאן 11

הצטרפותו של יצחקי מגיעה לאחר שבתאגיד גיבשו נבחרת שידור רחבה שכוללת את השמות הבולטים ביותר בספורט הישראלי. בראש הצוות יעמוד אורי אוזן, הפרשן המוביל של הערוץ שיפרשן את המשחקים המרכזיים לצד השדרנים הוותיקים, ובהם יורם ארבל.

לצדם, נבחרת השידורים והפרשנים של "כאן 11" לטורניר עמוסה בכוכבים מעולם הכדורגל והתקשורת, בהם מאור מליקסון, אשרת עיני, דור הופמן, לירן שכנר, בירם כיאל ודקל קינן. מי שנבחר להוביל את רגע השיא של הטורניר ולשדר את משחק הגמר הגדול הוא השדרן יהונתן כהן.