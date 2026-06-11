הבכיר מעריך: זו הסיבה שאיראן לא תוקפת את ישראל

המתיחות הביטחונית והמדינית במזרח התיכון עולה שלב דרמטי, זאת בעקבות דיווחים על תגובה איראנית חריפה הכוללת ירי ישיר לעבר מדינות המפרץ ומדינות נוספות באזור. שר האנרגיה אלי כהן התייחס הבוקר (חמישי) להתפתחויות האזוריות בראיון שהעניק לאבי רצון ברדיו גלי ישראל, והציג קו תקיף בנוגע למאזן ההרתעה הישראלי מול טהרן ולשינוי האסטרטגי במרחב.

בפתח דבריו ביקש השר כהן להרגיע את הציבור בישראל בכל הנוגע לאיומים הישירים מכיוון הרפובליקה האסלאמית, והבהיר כי המשטר באיראן מכיר היטב את עוצמת התגובה של ירושלים. "מדינת ישראל לא סופגת ירי כי האיראנים מבינים שכל תקיפה תיענה בפגיעה קשה יותר מצידנו", קבע כהן.

התוכנית האיראנית קרסה

השר פירט את תמונת המצב המדינית החדשה שנוצרה במזרח התיכון, וטען כי האסטרטגיה ארוכת הטווח של מנהיגי איראן ליצירת חזית אחידה נגד ישראל נכשלה והתהפכה נגדם לחלוטין, במיוחד לאור פגיעתם במדינות השכנות.

"איראן, שרצתה לבודד את ישראל וליצור סביבה טבעת חנק, מצאה את עצמה בסופו של דבר מוקפת במדינות שרוצות לראות את נפילת המשטר", הסביר כהן את השינוי הגיאופוליטי הדרמטי, המציב את טהרן בעמדת מגננה ועימות מול מדינות האזור.

"אין אמונה בהסכמים עם טהרן"

בהמשך הראיון התייחס השר כהן למגעים הדיפלומטיים השונים ולתוכניות הגרעין והטילים של איראן, והביע ספקנות מוחלטת לגבי היכולת לרסן את המשטר באמצעים משפטיים או דיפלומטיים בינלאומיים.

"אני לא תולה תקוות בהסכם, גם אם ייחתם", הצהיר שר האנרגיה באופן חד-משמעי, וחתם באזהרה לגבי העתיד: "איראן תרצה לחזור לסורה במועד כזה או אחר - מה שמחייב אותנו להיות דרוכים תמיד".