הייתם בטוחים ששאקירה במקום הראשון? הנתון המפתיע של אקו"ם למונדיאל

בעוד העולם כולו מתכונן לשריקת הפתיחה של מונדיאל 2026 בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, בישראל כבר יש מנצח אחד ברור - לפחות ברדיו הישראלי.

נתונים מיוחדים שפרסמה אקו"ם חושפים מהם שירי המונדיאל המושמעים ביותר ברדיו הישראלי בכל הזמנים, והתוצאה מפתיעה: במקום הראשון ניצב דווקא השיר הרשמי של מונדיאל 2014 בברזיל - "We Are One (Ole Ola)" בביצוע פיטבול וג'ניפר לופז. הקרנבל הברזילאי שלא ירד מהפלייליסט "We Are One" אולי ליווה את משחקי מונדיאל 2014, אבל בישראל הוא הפך להרבה יותר משיר טורניר חולף. השילוב בין קצב לטיני, אווירת סמבה ופזמון קליט הפך אותו ללהיט רדיו קבוע גם שנים אחרי סיום המשחקים בברזיל. לפי נתוני אקו"ם, זהו שיר המונדיאל המושמע ביותר בתחנות הרדיו בישראל - הישג שמציב אותו מעל כמה מההמנונים המזוהים ביותר עם הכדורגל העולמי.

מסי עם גביע המונדיאל | ( מסי עם גביע המונדיאל | צילום: שאטרסטוק )

שאקירה עדיין שולטת

במקום השני נמצא "Waka Waka (This Time for Africa), של שאקירה, השיר הרשמי של מונדיאל 2010 בדרום אפריקה.

יותר מ-15 שנה אחרי שיצא, "Waka Waka" עדיין נחשב בעיני רבים לשיר המונדיאל האולטימטיבי - כזה שמצליח להחזיר ברגע אחד את האווירה של הוובוזלות, הרחובות הצבעוניים והטורניר האפריקאי הראשון בהיסטוריה.

שאקירה מככבת פעם נוספת גם במקום הרביעי, עם "DAI DAI", השיר החדש של מונדיאל 2026 יחד עם בורנה בוי, שכבר זינק לצמרת ההשמעות בישראל עוד לפני שהטורניר נכנס להילוך מלא.

שאקירה צילום שאטסרטוק ( (צילום: שאטרסטוק) )

הנוסטלגיה של שנות ה-90 חיה ובועטת

את המקום השלישי תופס "La Copa de la Vida" של ריקי מרטין ממונדיאל 1998 בצרפת - שיר שהפך לסמל של סוף שנות ה־90 והזניק את ריקי מרטין למעמד של כוכב בינלאומי.

גם מונדיאל 1990 באיטליה עדיין חי בזיכרון הישראלי: "Un’Estate Italiana" של אדוארדו בנטו וג'יאנה נאניני נכנס לעשירייה הפותחת וממשיך להיחשב בעיני אוהדים רבים לאחד משירי המונדיאל הגדולים אי פעם.

לא רק כדורגל - גם פסקול של תקופה

הדירוג של אקו״ם מבוסס על נתוני השמעות מצטברים ב-34 תחנות רדיו ארציות ואזוריות בישראל מאז תחילת הרישום הממוחשב בשנת 1993.

אבל מעבר למספרים, הרשימה הזו מספרת גם משהו עמוק יותר על הקשר בין מוזיקה לספורט: שירי מונדיאל הם כבר מזמן לא רק שירים של טורניר. הם זיכרון קולקטיבי.

כל שיר כזה מחזיר את המאזינים לרגעים הגדולים - לשערים בדקה ה-90, לחגיגות ברחובות, ללילות מול הטלוויזיה ולתחושת ההתרגשות שרק המונדיאל יודע לייצר.