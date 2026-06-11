בעומק לבנון: כך יצפו הלוחמים בשטח במשחקי המונדיאל

החל מהערב (ה'), עם שריקת הפתיחה של טורניר המונדיאל, לוחמי צה"ל הנמצאים בעומק לבנון לא יישארו מנותקים: אגף התקשוב יפעיל מערכת מבצעית מסווגת כדי לשדר את משחקי הטורניר בשידור חי לכוחות בשטח כך פרסם לראשונה ינון שלום יתח.

הקרנת המשחקים תתבצע בתוך הרשת הצבאית הסגורה והמוצפנת "Z-TUBE". בשגרת הלחימה, רשת זו משמשת את כוחות הביטחון להעברת תיעודים מבצעיים רגישים, בהם חומרי וידאו מתקיפות בעומק איראן וליווי שוטף של הכוחות הפועלים בחזית הלבנונית.

השידור יגיע תוך חצי שנייה לשטח

היתרון הגדול של המערכת, מלבד היותה מאובטחת ומוצפנת לחלוטין, הוא מהירות הפצת הנתונים החריגה שלה. על פי ידיעות שהתפרסמו בעבר על יכולותיה של הרשת, התמונה מוצגת על גבי המסכים בתוך טווח זמן של 300 מיליסקנד (ms) ועד חצי שנייה בלבד מרגע התיעוד – ללא תלות במיקום הגיאוגרפי של הכוח הצופה.

בנוסף ליכולות השידור המהירות, המערכת כוללת פונקציות מתקדמות של שמירת התוכן ואפשרות להרצה אחורה (Replay) של השידור החי. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור האם באגף התקשוב יאפשרו ללוחמים להשתמש בפונקציית ההרצה אחורה גם במהלך משחקי הטורניר, או שיסתפקו בשידור הישיר בלבד.