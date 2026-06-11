הקונסול לשעבר חושף: זה הדבר שמפחיד את טראמפ באמת

גל התקיפות האמריקאיות באיראן נמשך גם הלילה (חמישי), בתגובה להפלת המסוק של ארה"ב במצר הורמוז, כאשר ברקע הולכת ופקעת סבלנותו של הנשיא דונלד טראמפ. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מנתח את המערכה המסתבכת ומצביע על תסכול עמוק בוושינגטון נוכח הניסיונות הכושלים להגיע להסכם.

"קיבלנו הלילה עוד מאותו דבר", מסביר דיין. "טראמפ פועל מתוך תסכול רב ומנסה לאותת לאיראנים שהם חצו את הגבול, בתקווה שיתגמשו לקראת עסקה. מאז ה-3 במארס הוא הצהיר כבר למעלה מ-40 פעם ש'עוד יומיים יש הסכם', והזמן עובר.

"האיראנים פשוט עושים ממנו צחוק. להוריד מסוק אמריקאי בהורמוז זו חציית קו אדום שטראמפ לא יכול היה להבליג עליה, אך הוא עדיין מנסה לשמור על רף תגובה נמוך כדי לא לסגור את הדלת למו"מ. בטהרן זיהו לחלוטין שלממשל אין שום תיאבון לחזור ללחימה".

"טראמפ חייב תמונת ניצחון"

לדברי דיין, המצור הכלכלי הכבד בשילוב המכות הצבאיות המדודות נועדו בעיקר לאותת לאיראנים שארה"ב מכשירה את הקרקע ומנטרלת את מערכות ההגנה האווירית והימית שלהם, כהכנה לאפשרות של מבצע גדול יותר אם יידרש.

עם זאת, היעד המרכזי של הנשיא נותר דיפלומטי: "טראמפ חייב לצאת עם תמונת ניצחון, ומבחינתו זה אומר הסכם – הוצאת האורניום המועשר מאיראן וחתימה על הפסקת ההעשרה. אחרת, הציבור האמריקאי ישאל למה הוא בכלל יצא למערכה הזו".

הקושי הכלכלי מבית משפיע גם הוא על שיקולי הממשל, במיוחד לאחר שרק אתמול פורסם כי מדד המחירים לצרכן בארה"ב זינק ב-4.2%, נתון המשתקף בסקרים המאכזבים שקיבל טראמפ על טיפולו בכלכלה רגע לפני פתיחת טורניר המונדיאל.

למה וושינגטון מגבילה את ישראל?

בהמשך דבריו, התייחס דיין להגבלות הברורות שמטיל הבית הלבן על חופש הפעולה של ירושלים בתקופה רגישה זו. "טראמפ מרוכז כולו בהשגת ההסכם, וכל דבר שמפריע לו להשיג את היעד הזה – הוא רוצה לבלום. הוא מעוניין לשמור על שליטה מלאה בזירה וחושש שאם הוא ישחרר לישראל את החבל, הוא יאבד שליטה והאירוע יגרור אותו למערכה רחבה בהרבה ממה שתכנן".

יחד עם זאת, דיין מסמן את הקלף הטיפולי שיכול לשנות את המשחק אם המצב יידרדר למלחמה כוללת: "אם הוא בכל זאת ייקלע למלחמה רחבה, יכול מאוד להיות שהוא ישחרר את החבל, כי מבחינתו ישראל זה הנמר שטראמפ יכול לשחרר מול האיראנים. זה עוד אמצעי לחץ בארגז הכלים שלו".

את דבריו חתם דיין באזהרה לגבי המסר שעובר לטהרן: "האיראנים מרגישים כרגע מועצמים, הם הפילו מסוק אמריקאי ומנצלים את המצב. ההתנהלות של טראמפ והגבולות הלא ברורים שהוא מציב משדרים רפיסות, ובמזרח התיכון מזהים את זה מיד".