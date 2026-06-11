הזמרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71

אבל בעולם התרבות: הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, שנחשבה כאחת ממובילות הרוק הנשי בישראל, הלכה לעולמה היום (חמישי) בגיל 71 אחרי מאבק במחלת הסרטן.

בן זוגה, עופר וינטראוב, הודיע על מותה כשאמר כי "אסתרצ'וק שלנו האהובה נפרדה מאיתנו ברגיעה ושלווה. בתה אורי השמיעה לה את 'עשיתי הכי טוב שאפשר', היא מצמצה בעיניה ונשמה נשימה אחרונה".

אסתר שמיר החלה את הקריירה המוזיקלית שלה בשנות ה-70 בלהקת הנח"ל, שם שימשה כמפקדת הלהקה. במהלך מלחמת יום הכיפורים הלהקה הופיעה יחד עם להקת כוורת, ושם היא פגשה את אפרים שמיר - שהפך לשותפה האמנותי. השניים התחתנו בשנת 1975, אך התגרשו אחרי 3 שנים. למרות זאת, הם המשיכו לעבוד יחד בפרוייקטים מוזיקלים גם אחרי הגירושין.

באוקטובר 1975 שמיר הוציאה את השיר הראשון שלה, "עברתי רק כדי לראות", ואלבום הסולו הראשון שלה "במקום הכי נמוך בתל אביב" יצא בשנת 1982. שירים בולטים נוספים שלה הם "חזקה מהרוח", "אמצע ספטמבר", "עד קצה המסלול", "תמונה שבורה" ו"ברית לא מותרת".

בשנת 2023 שמיר זכתה בפרס אקו"ם למפעל חיים על תרומתה למוזיקה ולתרבות הישראלית. בנימוקי הפרס נכתב כי "אסתר היא ללא ספק מיוצרות הבולטות והמהפכניות במוזיקה הישראלית בכלל וברוק הישראלי בפרט, רבות מיצירותיה הפכו לקלאסיקות".