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המומחה לאיראן מעריך: אם זה יקרה, נחזור מיד למלחמה עצימה

חילופי האש בין ארה"ב לאיראן נמשכו גם הלילה בעקבות הפלת המסוק בהורמוז. המומחה מנתח את מלחמת ההתשה החדשה של טראמפ, חושף את הטעות הקשה של הממשל האמריקאי, ומסמן את הצעד של טהרן שיכול להצית מחדש מערכה כוללת

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המראת מטוסי קרב אל תקיפות באיראן
המראת מטוסי קרב אל תקיפות באיראן | צילום: צילום: פיקוד מרכז האמריקאי (U.S. Central Command).

ארצות הברית המשיכה לתקוף יעדים באיראן במהלך הלילה (ה'), וזאת בתגובה להפלת המסוק האמריקאי במצר הורמוז. ד"ר רז צימט, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ניתח הבוקר (חמישי) ב-103fm את הלילה הנוסף של חילופי האש ומסביר כי המערכה עברה כעת לשלב של מלחמת התשה, אשר נועדה להשיג שני יעדים צבאיים ויעד מדיני אחד.

לדברי ד"ר צימט, היעדים הצבאיים של ארה"ב הם צמצום יכולת הפגיעה האיראנית במיכליות בהורמוז, בין היתר באמצעות פגיעה במערך הכטב"מים של הצי האיראני, לצד פגיעה במערכות ההגנה האווירית כדי להקל על התמודדות עתידית במקרה של חזרה למלחמה עצימה.

היעד המדיני, שחשוב לא פחות, הוא הפעלת לחץ על האיראנים כדי להתקדם לעסקה, אלא שלמרות ההתקפות הנוכחיות, לא ניכרת בשלב זה שום נכונות מצד טהרן להתגמש מעבר לעמדותיה המוכרות.

בכל הנוגע לניהול המשא ומתן, מצביע ד"ר צימט על סרבול בתהליך קבלת ההחלטות בטהרן, הנובע מהצורך לתקשר עם מנהיג עליון שנמצא בשלט רחוק.

עם זאת, הוא מדגיש כי מוג'תבא ח'אמנאי יודע לקבל החלטות, וההנהגה שהתגבשה תחתיו מחכה למוצא פיו, תוך שחשוב להם שכל החלטה תתקבל בקונצנזוס רחב, וזאת בשל נוכחותם של גורמים רדיקליים מאוד במשטר שמתנגדים לעצם קיומו של מו"מ עם האמריקאים.

להערכתו של ד"ר צימט, הסטטוס קוו הנוכחי לא יוכל להימשך לאורך זמן והמצב עשוי להסלים במהירות אם מאמצי התיווך של קטאר ופקיסטן ייכשלו.

במצב כזה, אם האמריקאים יגבירו את התקיפות, האיראנים עלולים להחליט שלא לפגוע בבסיסים אמריקאים במדינות כמו בחריין, כווית או ירדן – אלא לשגר טילים ישירות למתקני אנרגיה באיחוד האמירויות או ביעדים דומים, צעד שיוביל באופן מיידי לחידוש המלחמה בהתעצמות גבוהה.

בסיום דבריו התייחס המומחה לטעות האסטרטגית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אשר העריך בהשפעת האירועים בוונצואלה כי ניתן להכריע את המשטר האיראני במהלך קצר ולא יקר ולהחליף את עלי ח'אמנאי.

המציאות הוכיחה כי הנחות היסוד הללו היו שגויות, שכן מדובר במשטר שבנה את עצמו במשך 47 שנים כדי לשרוד, ולאחר שפיתח יכולות טילים וכטב"מים מתקדמות, הוא צבר מספיק קלפי מיקוח שמונעים את סיום המערכה בצורה פשוטה כפי שהעריכו בממשל מלכתחילה.

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