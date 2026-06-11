תאונת עבודה קטלנית בשומרון: פועל נהרג מפגיעת חפץ כבד

תאונת עבודה קטלנית נרשמה הבוקר (חמישי) במועצה אזורית שער שומרון, כאשר פועל נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו.

לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני על תאונת העבודה התקבל במוקד בשעה 8:58 בבוקר. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הפועל, שתואר כגבר בן 30, כשהוא לכוד ומחוסר הכרה. לאחר פעולות חילוץ, הצוותים ביצעו בדיקות רפואיות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו.

פראמדיק מד"א תומר גוסמן סיפר כי "הובילו אותנו אל הפועל, הוא היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".