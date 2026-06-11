לקראת כאוס קיצוני: האיזור שאסור להגיע אליו היום

סיוט תחבורתי מחכה הערב (חמישי) לנהגים ולמשתמשי התחבורה הציבורית באזור גוש דן. שילוב נדיר ומורכב של שלושה מופעי מוזיקה ענקיים במקביל, לצד הכרזה על "יום זעם" ושורת הפגנות של הפלג הירושלמי בציבור החרדי, צפויים להוביל לחסימות צירים ולעומסי תנועה קיצוניים כבר משעות הצוהריים המוקדמות.

ההמלצה הגורפת לציבור הנהגים והנוסעים היא להקדים משמעותית את היציאה לדרך, לשקול מעבר מלא לשימוש בתחבורה ציבורית או בצירים חלופיים, ולהתעדכן באפליקציות הניווט ובדיווחי התנועה לאורך כל שעות היום והערב.

מעל 80 אלף איש בשלושה אצטדיונים

שלושת מופעי הענק שייערכו הערב ממוקמים באזורים סמוכים יחסית, דבר שיגביר את הלחץ על עורקי התחבורה הראשיים המובילים לערי המרכז:

עומר אדם באצטדיון הלאומי ברמת גן: המופע המרכזי מתוכנן לשעה 20:15 (שערים ייפתחו מוקדם יותר) וצפוי למשוך כ-40 אלף צופים.אייל גולן באצטדיון בלומפילד בתל אביב: האומן יעלה לבמה סביב השעה 20:00 (הופעה ראשונה מתוך שתיים השבוע, השנייה במוצאי שבת) בפני כ-30 אלף איש.בן צור באצטדיון המושבה בפתח תקווה: יופיע במקביל בפני כ-11 אלף צופים.

הזרימה ההמונית של עשרות אלפי בני אדם בו-זמנית לכיוון מתחמי האצטדיונים משעות אחר הצוהריים המאוחרות, צפויה לייצר פקקי ענק בכבישים העירוניים ובכניסות לחניונים הציבוריים והפרטיים בסביבה.

הפגנות הפלג הירושלמי: "מוקדים אסטרטגיים במרכז"

במקביל לחגיגות המוזיקליות, הוועדה להצלת עולם התורה של הפלג הירושלמי הודיעה אמש על החרפת הצעדים בעקבות מעצר עריקים מהצבא, והכריזה על "יום זעם". לפי הודעת המארגנים, ההפגנות והחסימות יחלו כבר בשעות הצוהריים בשורה של מוקדים תחבורתיים אסטרטגיים במרכז הארץ.

רק לאחרונה הובילו מחאות דומות לחסימות ממושכות של צומת גהה, הכניסה לירושלים ושיבושים בתנועת רכבת ישראל. המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים כדי למנוע פגיעה אנושה בצירים המרכזיים, אך קיים חשש כבד מחסימות פתע שישבשו את לוחות הזמנים של התחבורה הציבורית והרכבים הפרטיים.

חסימות הכבישים באזור בלומפילד

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת המופעים של אייל גולן בבלומפילד. שוטרי מרחב איילון, בשילוב מאבטחים וסדרנים, יתפרסו בצירים השונים.

החל מהשעה 16:30 ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים בתל אביב:

רחוב אמץרחוב שארית ישראלרחוב תחיה

המשטרה קוראת למבלים המגיעים ברכבים פרטיים להחנות אך ורק בחניונים המוסדרים הסמוכים, ומזהירה כי תתבצע אכיפה מוגברת וגרירה של כלי רכב שיחנו במקומות אסורים ויפריעו לתנועה.

רכבת ישראל מתגברת: רשימת הרכבות המיוחדות הלילה

כדי להקל על העומסים ולסייע בהחזרת עשרות אלפי המבלים לבתיהם, רכבת ישראל תפעיל הלילה מערך מתוגבר הכולל רכבות סדירות שמסלולן יוארך ורכבות מיוחדות שיפעלו בשיטת "מלא וסע" עם סיום ההופעות (זמני היציאה משוערים וכפופים לשינויים בהתאם לסיום האירועים):

מתחנת פתח תקווה קריית אריה:

לבאר שבע מרכז (דרך בני ברק, תחנות תל אביב, חולון, בת ים, ראשל"צ משה דיין, יבנה מערב, אשדוד, אשקלון ותחנות הנגב) – יציאות משוערות ב-23:00, 23:45, 23:59.לנהריה (דרך בית יהושע, נתניה, חדרה, בנימינה, תחנות חיפה והקריות) – יציאה משוערת ב-21:10.לאשקלון (דרך בני ברק, תחנות תל אביב, לוד, באר יעקב, רחובות ויבנה מזרח) – יציאות משוערות ב-23:35, 23:50, 00:10.

מתחנת בני ברק:

לנהריה (דרך הרצליה, בית יהושע, נתניה, חדרה, בנימינה, תחנות חיפה והקריות) – יציאות משוערות ב-23:00, 23:45, 00:05.לאשקלון (דרך תחנות תל אביב, לוד, באר יעקב, רחובות, יבנה מזרח ואשדוד) – יציאות משוערות ב-23:35, 23:50.להרצליה דרך טבעת השרון (פתח תקווה סגולה, ראש העין, כפר סבא, הוד השרון ורעננה) – יציאות משוערות ב-23:35, 23:55.לירושלים יצחק נבון (דרך תחנות תל אביב ונתב"ג) – יציאה משוערת ב-00:15.למודיעין מרכז (דרך תחנות תל אביב, נתב"ג ופאתי מודיעין) – יציאה משוערת ב-00:01.

ברכבת ישראל ממליצים לבאי המופעים להקדים ככל הניתן את הגעתם לתחנות, וכן להתעדכן בשינויים בזמן אמת ביישומון הרשמי, באתר האינטרנט או במוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.