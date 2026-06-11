אחרי 50 שנה: ספילברג חוזר לשאלה הגדולה של הקריירה שלו

בימים אלה עולה לבתי הקולנוע "התגלית", סרטו החדש של סטיבן ספילברג. על פניו מדובר במותחן מדע בדיוני נוסף של אחד הבמאים הגדולים בהיסטוריה, אבל מבט בחומרי ההפקה מגלה שמאחורי הסרט מסתתרת אובססיה ישנה של ספילברג, כזו שמלווה אותו כבר יותר מחצי מאה.

מאז "מפגשים מהסוג השלישי", דרך "אי.טי" ועד "מלחמת העולמות", ספילברג חזר שוב ושוב לשאלה אחת פשוטה: האם אנחנו לבד ביקום? אלא שבסרט החדש נראה שהשאלה השתנתה. לא האם קיימים חיים מחוץ לכדור הארץ, אלא מה יקרה אם מישהו יוכיח לנו שהם קיימים – ומדוע האמת הזו נשמרה בסוד כל כך הרבה זמן.

לפי העלילה, במרכז הסרט עומדים עיתונאית טלוויזיה ומומחה סייבר שמגלים קשר אישי לסוד עצום הקשור לביקורים של ישויות לא אנושיות בכדור הארץ. השניים מוצאים את עצמם במרוץ נגד גורמים רבי עוצמה שמנסים למנוע מהמידע להגיע לציבור. אלא שהרעיון לסרט לא נולד רק מהדמיון של ספילברג. לפי חומרי ההפקה, הניצוץ שהוביל לכתיבת "התגלית" הגיע בעקבות כתבת תחקיר שפורסמה ב"ניו יורק טיימס" בשנת 2017 וחשפה את קיומה של תוכנית סודית של הפנטגון לחקר תופעות אוויריות בלתי מזוהות. החשיפה עוררה מחדש דיון ציבורי רחב בארצות הברית, ובהמשך אף הובילה לשימועים פומביים בקונגרס בנושא עב"מים ותופעות מסתוריות בשמי ארצות הברית.

ג'וש אוקונור בתפקיד דניאל קלנר, מומחה סייבר שנקלע למרכזו של סוד עולמי ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

ספילברג עצמו מספר כי בעקבות אותן חשיפות החל לחשוב מחדש על כל נושא העב"מים והחייזרים. לדבריו, במשך שנים רבות שאל את עצמו אם הגיע הזמן לחזור לסיפורים מהסוג הזה, וההתפתחויות האחרונות בארצות הברית גרמו לו להרגיש שהתשובה היא כן.

הדרך שבה נכתב הסרט מפתיעה לא פחות. במקום להתחיל מתסריט מסודר, ספילברג החל לכתוב רעיונות באפליקציית ההערות באייפון שלו. מדי יום הוסיף עוד קטע ועוד מחשבה, עד שנוצר מסמך בן 52 עמודים שהפך לבסיס הסרט. רק לאחר מכן הצטרף התסריטאי דיוויד קופ, שותפו הוותיק של ספילברג ל"פארק היורה", "מלחמת העולמות" ו"אינדיאנה ג'ונס וממלכת גולגולת הבדולח", והפך את הרעיון לתסריט מלא.

כוכבי "התגלית" באירוע ההשקה של הסרט בפריז ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

למרות כל הדיבורים על חייזרים, עב"מים וטכנולוגיות מסתוריות, יוצרי הסרט מדגישים כי "התגלית" הוא בראש ובראשונה מותחן קונספירציה. קופ מספר כי אחד ממקורות ההשראה המרכזיים היה גל סרטי המתח הפוליטיים של שנות ה־70, שבהם אדם אחד מנסה לחשוף אמת גדולה בזמן שמערכת שלמה פועלת כדי להשתיק אותו.

גם ספילברג רואה בסרט יותר מסיפור מדע בדיוני. לדבריו, זהו סרט על מידע, על שליטה במידע ועל הקושי לזהות אמת בעולם שבו בעלי כוח מסוגלים לטשטש את הגבול בין עובדות לבין סיפורים. במידה רבה, נדמה שהוא משתמש בסיפור על חייזרים כדי לדבר על שאלות שמעסיקות את החברה המודרנית הרבה יותר מקרוב: אמון במוסדות, שקיפות שלטונית והמאבק על האמת.

אמילי בלאנט וג'וש אוקונור במותחן המדע הבדיוני החדש של סטיבן ספילברג ( באדיבות טוליפ אנטרטיימנט )

את הסרט מובילים אמילי בלאנט, ג'וש אוקונור, קולין פירת', איב יוסון וקולמן דומינגו, ולצדם חוזרים כמה משותפיו הוותיקים ביותר של ספילברג, בהם הצלם יאנוש קמינסקי והמלחין האגדי ג'ון ויליאמס.