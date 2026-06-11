לא רק ארה"ב: גם ישראל ביצעה תקיפה חריגה

כלי תקשורת בלבנון מדווחים הבוקר (חמישי) על תקיפה אווירית המיוחסת לחיל האוויר הישראלי, שבוצעה בנקודה עמוקה במיוחד בשטח המדינה. על פי הדיווחים, יעד התקיפה היה בסביבת הכפר חזין, השוכן ממערב לעיר המרכזית בעלבכ.

מדובר באזור שנחשב לחלק מהמחוז השיעי בצפון-מזרח לבנון, המרוחק כ-80 קילומטרים מקו הגבול הרשמי עם ישראל – מרחק המעיד על עליית מדרגה ועל תקיפה בעומק השטח הלבנוני, הרחק מהכפרים הסמוכים לגבול הדרומי.

אש בשדות החיטה

על פי המידע הראשוני שהתקבל מהשטח, עוצמת הפיצוצים וההדף כתוצאה מהתקיפה בסביבת חזין גרמו לפריצת שריפות ענק, אשר כילו שטחים חקלאיים נרחבים ושדות חיטה באזור.

נזכיר, כי רק לפני מספר ימים איראן איימה כי אם ישראל תתקוף בלבנון היא תחדש את ירי הטילים לעברה. עם זאת, ישראל משמיכה לתקוף כרגיל והאיום של איראן לא בא לידי מימוש.