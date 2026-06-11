נרדפת על ידי ה-FBI: זה התפקיד החדש של אניה טיילור ג'וי

פוסטר הסדרה "לאקי", המבוססת על רב המכר של מריסה סטייפלי ( צילום: Apple TV )

אפל TV חשפה טריילר חדש ל"לאקי" (Lucky), סדרת המתח החדשה בכיכובה ובהפקתה של אניה טיילור ג'וי, שתעלה לשירות ב-15 ביולי ברחבי העולם. הסדרה המוגבלת, המבוססת על רב המכר של מריסה סטייפלי, מסתמנת כבר עכשיו כאחת ההפקות המסקרנות של הקיץ עבור חובבי דרמות פשע ומתח.

במרכז העלילה ניצבת לאקי, צעירה שגדלה בעולם הפשע אך הצליחה להשאיר את חייה הקודמים מאחור. אלא שכאשר שוד ענק של מיליוני דולרים מסתבך, היא נאלצת לחזור אל הצד האפל של חייה בניסיון נואש להימלט מעבר שרודף אותה. במקביל היא מוצאת את עצמה נרדפת הן על ידי ה-FBI והן על ידי ראש ארגון פשע חסר רחמים. לצד טיילור ג'וי משתתפים בסדרה גם אנט בנינג, טימותי אוליפנט, אונג'נואו אליס טיילור, דרו סטארקי, קליפטון קולינס ג'וניור וויליאם פיכטנר.

צוות השחקנים של "לאקי" כולל בין היתר את אונג'נואו אליס טיילור, אנט בנינג וטימותי אוליפנט ( צילום: Apple TV )

הסדרה מבוססת על הספר "Lucky", שהיה לרב מכר של ה"ניו יורק טיימס" ונבחר למועדון הספרים של השחקנית והמפיקה ריס וית'רספון. מאחורי העיבוד הטלוויזיוני עומדים ג'ונתן טרופר וקאסי פאפאס, המשמשים כיוצרים, כותבים ומנהלי הסדרה. טרופר, שעבד בעבר עם אפל TV בפרויקטים נוספים, משמש גם כמפיק בפועל.

הפקת הסדרה נעשית בשיתוף פעולה בין Apple Studios לבין חברת ההפקה Hello Sunshine של ריס וית'רספון, שהייתה מעורבת בשנים האחרונות בשורה של סדרות מצליחות ובהן "The Morning Show", "The Last Thing He Told Me", "Truth Be Told" ו-"Surface".

זוכת גלובוס הזהב אנט בנינג היא אחת הכוכבות הבולטות של "לאקי" ( צילום: Apple TV )

מהילדה של "המכשפה" לכוכבת הגדולה של הוליווד

אניה טיילור ג'וי, בת 30, נולדה במיאמי וגדלה בין ארגנטינה לבריטניה. את הפריצה הגדולה שלה עשתה כבר בגיל צעיר בסרט האימה "המכשפה", שנחשב לאחד מסרטי האימה הבולטים של העשור האחרון. בהמשך ביססה את מעמדה עם תפקידים ב"ספליט", "גלאס", "אמה", "אתמול בלילה בסוהו", "התפריט" ו"פיוריוסה: מסאגת מקס הזועם".

הפרסום העולמי הגיע ב־2020 בזכות תפקידה כבת' הרמון בסדרת הלהיט "גמביט המלכה". הסדרה הפכה לאחת ההצלחות הגדולות של נטפליקס וטיילור ג'וי זכתה בעקבותיה בפרס גלובוס הזהב ובפרס גילדת שחקני המסך.

אניה טיילור ג'וי ב"לאקי". הסדרה החדשה תעלה ב־15 ביולי ב־Apple TV+ ( צילום: Apple TV )

בשנים האחרונות היא הפכה לאחת השחקניות המבוקשות בהוליווד, כשהיא נעה בין סרטי אקשן עתירי תקציב, דרמות תקופתיות, מותחנים פסיכולוגיים והפקות יוקרתיות לטלוויזיה. ב"לאקי" היא לא רק מככבת בתפקיד הראשי אלא גם משמשת כמפיקה בפועל, מה שמעיד על מעמדה ההולך ומתחזק מאחורי הקלעים של התעשייה.

הסדרה תעלה ב-15 ביולי עם שני פרקים ראשונים, ולאחר מכן ישודר פרק חדש מדי שבוע עד לסיום העונה ב-19 באוגוסט.