1.2 שניות לסיום: הניקס על סף אליפות אחרי דרמה אדירה

הלילה (בין רביעי לחמישי) קיבלו אוהדי הכדורסל תזכורת למה שהופך את ה-NBA לליגה המרתקת בעולם.

ניו יורק ניקס רשמה ניצחון דרמטי במיוחד על סן אנטוניו ספרס במשחק הרביעי של סדרת הגמר, ועלתה ליתרון 1:3 בדרך לאליפות.

במשך דקות ארוכות נראה היה שהסדרה עומדת להתאזן. הספרס שלטו במשחק והובילו כבר ב-29 נקודות הפרש, כולל יתרון 49:76 במחצית ו-20 נקודות הפרש במהלך הרבע האחרון.

אלא שאז החל הקאמבק.

בהובלתו של ג'יילן ברונסון, הניקס מחקו בהדרגה את הפער, כשהגארד מספק הופעה אדירה עם 36 נקודות ו-7 אסיסטים.

לצדו בלט או ג'י אננובי, שסיים עם 33 נקודות וקלע את הסל החשוב ביותר של הערב.

1.2 שניות לסיום, לאחר החטאה של ברונסון, זינק אננובי לריבאונד התקפה וקלע טיפ-אין שהעניק לניו יורק את הניצחון הדרמטי והקפיץ את אולמה הביתי של הקבוצה.

מנגד, ויקטור וומבניאמה פתח היטב את המשחק והוביל את קבוצתו עם 24 נקודות ו-13 ריבאונדים, אך התקשה להשפיע בדקות ההכרעה.

גם דילן הארפר תרם 21 נקודות, בעוד דווין ואסל ודיארון פוקס הוסיפו 18 נקודות כל אחד.

פוקס היה מעורב באחד המהלכים הקריטיים של הסיום, כאשר איבד הזדמנות להבטיח את הניצחון לספרס במהלך שהוביל בסופו של דבר לסל המכריע של אננובי.

הניצחון מעניק לניו יורק יתרון 1:3 בסדרת הגמר ומקרב אותה לאליפות ראשונה זה יותר מחמישה עשורים.

כעת תזדקק הקבוצה לניצחון אחד בלבד בשלושת המשחקים שנותרו כדי להשלים את המשימה ולהניף את גביע האליפות לראשונה מאז 1973.

משחק מספר 5 ייערך בטקסס, כאשר הספרס ינסו לכפות משחק נוסף ולהשאיר לעצמם סיכוי לחזור לסדרה. עבור ניו יורק, מנגד, מדובר בהזדמנות לעשות צעד אחרון בדרך לאחת האליפויות הזכורות בתולדות המועדון.