הוסתר היטב בין השיחים: כך נחשף המשגר של חיזבאללה

כוחות צה"ל מאוגדה 91 ממשיכים לפעול בדרום לבנון נגד תשתיות ופעילי ארגון הטרור חיזבאללה.
לפי הודעת צה"ל, במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלים שפעלו במרחב הסמוך לכוחות הלוחמים בדרום המדינה.
במסגרת הפעילות, ביצעו אתמול (רביעי) לוחמי חטיבה 679 מבצע לאיתור והשמדת אמצעי לחימה במרחב. במהלך הפעולה זיהו הכוחות משגר טילי נ"ט שהוסתר בתוך צמחייה סבוכה, והשמידו אותו.
בצה"ל ציינו כי במהלך התקיפה חוסל גם מחבל שפעל בסמוך למשגר.
במקביל, פעלו כוחות חטיבה 769 במספר מוקדים נוספים בדרום לבנון. במהלך אחת הפשיטות איתרו הלוחמים מחסן אמצעי לחימה ששימש את חיזבאללה.
השמדת משגר| צילום: צילום: דובר צה"ל
במחסן נמצאו בין היתר רובי קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
בצה"ל אומרים כי הפעילות נועדה להסיר איומים על הכוחות הפועלים במרחב ולפגוע ביכולות הצבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון.
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