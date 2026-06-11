אושר בכנסת: מח"ש תופרד מהפרקליטות ותהפוך לגוף עצמאי

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה סופית את הצעת החוק של ח"כ משה סעדה לשינוי מעמדה של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

החוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת מול 39 מתנגדים, והוא צפוי להביא לשינוי משמעותי במבנה ובסמכויות של הגוף האחראי לחקירת עבירות פליליות שבוצעו לכאורה בידי שוטרים.

לפי החוק החדש, מח"ש תפסיק לפעול במסגרת הפרקליטות ותהפוך לגוף עצמאי בתוך משרד המשפטים, בעל תקציב נפרד ומערך ניהולי עצמאי.

היחידה תמשיך להיות מוסמכת לחקור שוטרים ולהעמידם לדין בגין עבירות פליליות, אך סמכויות מסוימות שהיו נתונות עד כה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות יעברו לידי הנהלת מח"ש.

בנוסף, החוק קובע מנגנון חדש לבחירת ראש המחלקה באמצעות ועדת איתור ייעודית, לצד הקמת תפקיד חדש של ממונה על תיאום בין מח"ש לבין גופי חקירה ותביעה אחרים. אותו ממונה יהיה מוסמך להכריע במחלוקות ולהחליט על העברת תיקים בין הגופים השונים במקרים מסוימים.

סעדה: "הבטחתי לתקן וקיימתי"

במהלך הדיון הממושך במליאה הציג סעדה את החוק כמהלך שנועד לחזק את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

"היום אנחנו עושים רפורמה. הבטחתי לתקן וקיימתי", אמר. "מה שהכי חשוב בחוק הזה הוא החזרת אמון הציבור במערכת המשפט. זה יום בשורה לעם ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בירך על אישור החוק וטען כי מדובר במהלך חשוב לחיזוק עבודת המשטרה והלוחמים.

לדבריו, בשנים האחרונות הופעלה מח"ש באופן שפגע בשוטרים ובאנשי כוחות הביטחון, וכעת ייווצר מנגנון מאוזן יותר.

האופוזיציה תוקפת

מנגד, באופוזיציה תקפו בחריפות את החוק וטענו כי הוא עלול לפגוע בעצמאות הגוף החוקר.

ח"כ יואב סגלוביץ' טען כי מדובר במהלך פוליטי שנועד להשפיע על עבודת מח"ש ולא במהלך מקצועי.

לדבריו, קיים חשש שמינוי ראש המחלקה בעתיד יושפע משיקולים פוליטיים.

גם ח"כ גלעד קריב תקף את החוק והזהיר כי הוא עלול לפגוע ביכולת לחקור עבירות של אישי ציבור ושל גורמים המקורבים למערכת הפוליטית.

לדבריו, החוק אינו נועד לשפר את ההגנה על אזרחים שנפגעו מהתנהלות שוטרים, אלא לשנות את מאזן הכוחות בין הדרג הפוליטי לבין גופי האכיפה.